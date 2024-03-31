強調星宇代表台灣人的精神 張國煒︰台中要成為桃機備用及衛星機場

星宇航空董事長張國煒強調，星宇航空就是代表台灣人的精神，台中要成為桃機備用及衛星機場。（記者歐素美攝）

2024/03/31 09:34

〔記者歐素美／台中報導〕星宇航空今天舉辦台中航線首航聯合剪綵儀式！星宇航空董事長張國煒認為桃園機場及高雄機場運呈飽和緊張，是台中機場發展的最好機會，台中機場應發展為桃園的備用機場，甚至是衛星機場，並表示台灣在國際受到孤立，我們自立自強，很多東西不能靠別人，強調星宇航空就是代表台灣人的精神，「我們不要求做到最大，但我們一定要求做到最好」！

星宇航空董事長張國煒表示，星宇航空目前有22條航線，台中是星宇航空在台灣的第2個點，桃園機場目前運能非常飽和，高雄小港機場運能也非常緊迫，這是台中很好的機會，星宇航空身先士卒，以全服務的國際性航空公司第一個到台中落地生根，台中成為國際機場指日可待。

張國煒並認為台中應發展為桃機的備用機場，甚至是衛星機場，對台灣的民航業非常重要，因為台灣現在出國的人數恐怖到有點嚇人，出國人數比國旅還多，代表台灣的消費力非常高。

張國煒強調，星宇航空成立的宗旨除了服務台灣人民外，最主要的是要將台灣好的東西推到國際去。包括機上餐食及用品都朝這個方向努力。台灣製造工藝是世界品質，台灣人要支持台灣人，尤其我們在外面非常受到孤立，要自立自強，很多東西不能靠別人。

張國煒說，台灣囝仔就是要發揮台灣人的精神，包括其創立航空公司也一樣，星宇航空就是代表台灣人的精神，「我們不要求做到最大，但我們一定要求做到最好」！雖然發展過程還有一些不適妥的地方，讓人有一些微詞，但我們非常努力，會繼續加油，總有一天我們會把台灣的精新帶出去國外，大家知道台灣不只有台積電，在各領域都有佼佼者可以在國際上發揚光大。

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