一門之隔無法相見…母與3歲雙胞胎確診 父帶3月大幼女居隔

小兒科診所醫師施勝桓視訊看診3個月小女嬰。（記者蔡淑媛攝）

2022/05/12 23:48

〔記者蔡淑媛／台中報導〕全台疫情延燒，母親節後確診人數大增。台中一家五口與家人聚餐，當天阿姨確診，隔天媽媽與3歲雙胞胎兒女都發燒，就醫採檢確診，帶著雙胞胎居家照護，爸爸也帶著3個月大的小女兒在另房居家隔離，一家五口分成兩室隔離，各自照顧小孩，一門之隔無法相見，相當辛苦，接受中山醫學大學附設醫院醫療群的照護，天天視訊看診及健康監測，嚴防重症。

小兒科診所醫師施勝桓說，這一家五口爸爸媽媽9日帶3個孩子回老家過母親節，當天返家接到阿姨確診，隔天媽媽與3歲雙胞胎哥哥也發燒，到診所就醫發現有接觸史，轉往大醫院採檢雙雙確診，不料隔天雙胞妹妹也發燒超過38度，爸爸帶來到診所後也轉往大醫院採檢又確診。

媽媽雙胞胎兒女住主臥，一打二居家照護隔離，爸爸則帶著小女兒另住小孩房，一家人分隔兩室。由於雙胞胎持續發燒，出發咳嗽、流鼻涕，媽媽相當緊張，執行居家照護醫療服務的診所天天視訊看診，施勝桓今天透過螢幕仔細觀察雙胞胎外觀及活動情形，了解飲食、活力狀況，幸好雙胞胎吃過退燒、咳嗽藥後，已經退燒緩解。

施勝桓接著再打電話到另一個房間，視訊問診爸爸及3個月小女嬰，還好小女嬰沒發燒、活力、食欲也不錯，不過爸爸上午快篩陰性，但晚上喉嚨痛，也得密切注意是否確診。他也叮嚀，女嬰如果發燒38.5度以上就要送醫，父女倆都是染疫的高風險。

施勝桓說，其實確診的媽媽也微燒、喉嚨痛，忍住身體不適照顧也確診的兒女，擔心才3個月的小女兒，只能偷偷隔著門探望，爸爸擔心妻女，也只能打電話關心，一家五口三餐則叫外送生鮮，爸爸煮飯張羅起居。

施勝桓提醒，小朋友確診多為輕症，門診常見兒童發燒、咳嗽、流鼻涕，家長要特別觀察活動力與呼吸，如果出現吸氣費力造成胸凹，或是外表皮膚出現大理石斑，嘴唇發黑、臉色發白，呼吸有喘鳴聲，心跳超過140每分鐘，一定要立刻就醫，嚴防重症心肌炎，腦炎。確診童常見發燒3天，溫度會起伏，如果發燒超過3天或是超過38.5度須送醫。

中山附醫家醫暨社區醫學部主任顏啟華指出，中山附醫為台中居家照護的15家專屬醫院之一，中山附醫旗下醫療群有40家診所共同照護確診者，安排24小時的個案管理中心提供醫療服務，每日致電關懷諮詢，提供個案通訊、視訊診療的服務，有需要時開立處方箋由藥局送藥到府，隨著疫情升溫，每年新增200人，累計已超過2000人。

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施勝桓醫師視訊看診發燒的3歲雙胞確診兄妹。（記者蔡淑媛攝）

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