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    首波梅雨鋒面明來襲 中市243部抽水機備戰、開放領沙包

    首波梅雨鋒面在明日到5月16日來臨，13日就會影響台灣。（市府提供）

    首波梅雨鋒面在明日到5月16日來臨，13日就會影響台灣。（市府提供）

    2022/05/12 16:46

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕首波梅雨鋒面明天就會影響台灣。台中市水利局長范世億指出，台中山區海線會有大雨等級降雨，週六日雨勢變大，會有出現大雨、豪雨，其他地區也有大雨，一直到週日才會逐漸緩解，今天下午市府就開放領沙包，提醒防災、備妥防汛物資。

    范世億表示，台中市將有短時強降雨及長時豪雨等級，水利局將於明日下午8時開設三級應變中心，備妥防汛物資防災。市長盧秀燕今日主持防疫記者會，也提醒市民做好防汛準備，若遇淹水或水利設施災情可撥打119或1999通報，市府將立即派員搶修。

    中央氣象局昨天上午已對台中市、彰化縣、南投縣等１１縣市發布大雨特報，預估週六、日降雨最為明顯，長范世億表示，中興、五張犁、后溪底、車籠埤及湖日等5座抽水站輪值人員已進駐待命應變，同時已備妥沙包2萬包、防汛鼎塊665塊、243部（大、中、小型）移動式抽水機，並同步通知區公所進行沙包發放作業，因應狀況隨時待命支援。

    盧秀燕也提醒，市府5月14日開設40餘處快打站，提供18歲以上的市民接種第三劑，可能也是近期市府最後一次設快打站施打，提醒市民事先查好快打站地點，提早出門，攜帶健保卡、小黃卡、雨傘或雨衣，並留意雨中路況。

    范世億也說，水利局於汛期前已完成多項防汛資材及工程整備，確保豪大雨來襲時，不會因堵塞造成淹水災情，另為強化都市水患防災應變能力，水利局已建構全方位立體水情監測網，包含路面淹水感測、水位站、雨量站、抽水站等超過300部以上感測設備，可發揮智慧防汛分析預警、疏散通報與調控評估能量，展現出韌性城市所需的預警、反應與回復力，守護大台中家園。

    水利局進一步表示，受氣候變遷影響，常有突如其來的豪大雨造成嚴重災情，提醒民眾可於手機或平板裝置先行下載「台中水情」APP，以利隨時掌握各區水情，市府也將加強防災通報，維護民眾安全。

    范世億指首波梅雨鋒面在明日到5月16日來臨，13日就會影響台灣。（記者蔡淑媛翻攝）

    范世億指首波梅雨鋒面在明日到5月16日來臨，13日就會影響台灣。（記者蔡淑媛翻攝）

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