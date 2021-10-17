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    台中慈濟醫院守護慢飛天使 疫下持續為百人健檢

    健檢過程中，慈濟大專青年聯誼會志工帶團康並陪伴院生。（慈濟提供）

    健檢過程中，慈濟大專青年聯誼會志工帶團康並陪伴院生。（慈濟提供）

    2021/10/17 17:01

    〔記者歐素美／台中報導〕台中慈濟醫院與慈濟大專青年聯誼會攜手共同守護慢飛天使！為台中市信望愛智能發展中心院生完成健檢。台中慈濟醫院為台中市信望愛智能發展中心院生進行健檢，今年已邁入第15年。武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）

    疫情延燒全球，醫護與志工團隊從未缺席，百餘位院生順利完成今年健檢，讓家有自閉兒的林太太直說「好感恩！」。

    林太太表示，3年前，夫妻特地請假陪快20歲的孩子到他院抽血，結果孩子怎麼都不配合，卡關大半天，嚴重耽誤其它人的進度，那時心裡十分焦慮，最後靠五花大綁才過關。到信望愛中心後，年度健檢由台中慈濟醫院協助，友善配合孩子的需求，有人稍微幫忙就能成功，去年從腳上抽血，今年進步到把手固定住就好。「看著孩子一路走來的進步，好感恩！」

    台中慈濟醫院護理師吳思穎，平時在注射站與化療室工作，與針具常相左右，此次被分派到抽血站支援。他說，知道守護這些大孩子並不容易，但想到證嚴法師的臉，就義無反顧報名。尤其曾經在健檢活動中，看見信望愛中心的老師安撫大孩子們的細心與愛心，十分感動。這次老師仍一如既往耐心堅定安撫孩子恐懼的心，感受更深，自己也巴不得把十八般武藝都用來幫慢飛天使，讓他們快快完成抽血。

    「謝謝慈濟醫院不受疫情影響，幫我們順利安排健康檢查，加上志工陪伴，就都不會害怕。」信望愛院生賴琬貽代表中心表達感恩，送上感謝狀與中心各地服務對象手作品組合而成的「幸福豐收禮」； 台中慈濟醫院家醫科主任李祥煒表示，中心服務對象手作完成果醬、手工藝品以及手工皂等，證明慢飛天使只是比一般人慢，仍能發揮功能；團隊守護慢飛天使健康、善盡社會責任，年度健檢看到院生一年比一年都更進步、成熟，也為他們開心。

    信望愛智能發展中心志工，安撫害怕抽血的院生，幫助院生順利完成抽血。（慈濟提供）

    信望愛智能發展中心志工，安撫害怕抽血的院生，幫助院生順利完成抽血。（慈濟提供）

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