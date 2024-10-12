屏縣攜手亞洲衝浪聯盟 辦衝浪嘉年華

屏東縣政府與亞洲衝浪聯盟簽訂MOU，歡迎大家來屏東衝浪。（記者葉永騫攝）

2024/10/12 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣政府昨與亞洲衝浪聯盟（ASC）簽訂合作備忘錄MOU，將共同舉辦國際賽事並推廣衝浪運動，縣長周春米表示，屏東國際衝浪嘉年華活動將於十一月一日至三日在滿州鄉佳樂水漁村公園舉行，歡迎民眾到屏東旅遊及欣賞比賽。

簽訂合作 11月1日滿州佳樂水舉辦

周春米表示，運動觀光是全球旅遊的風潮，衝浪已列為奧運比賽項目，今年縣府特別與ASC代表Timothy Hain簽訂MOU，希望透過與ASC共同辦理國際賽事，讓更多國際選手來台相互切磋技術，同時體驗屏東的好山好水和豐富人文特色，將滿州鄉佳樂水衝浪活動推向國際。

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Timothy Hain指出，該聯盟二○一五年曾在台灣舉辦國際衝浪賽，吸引美國、印尼、菲律賓等許多國家二百多位選手參加，滿州鄉堪稱衝浪聖地，還有很好吃的食物，值得分享給全世界知道。

天然條件佳 成衝浪好手追浪勝地

縣府交旅處指出，台灣是亞洲繼印尼及日本之後對衝浪運動發展最為熱衷的國家，屏東擁有長達一七二公里海岸線，具備得天獨厚的藍色國土軟實力，正逢十月落山風季節，滿州鄉太平洋沿岸因洋流與東北風等天然條件，在佳樂海域產生一道道的長浪，成為國、內外衝浪好手追浪勝地。

3天活動 有賽事及海洋音樂會

交旅處表示，十一月一日至三日為期三天的屏東滿州佳樂水衝浪嘉年華系列活動，除有國際衝浪賽事外，還有遊客最期待的海洋音樂會、海洋市集及海洋手作體驗，歡迎民眾前來體驗恆春半島的海洋魅力；相關資訊可上「屏東GO好玩」與「屏東GO交通」網站查詢。

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