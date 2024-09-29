屏東千套舊課桌椅免費領 10分鐘搬光

大批民眾湧入屏東縣立明正國中領取舊課桌椅。（民眾提供）

2024/09/29 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣立明正國中汰換課桌椅，將一千套舊的課桌椅開放民眾免費領取，昨天上午一開放，十多分鐘就被搶光，場面壯觀，連安親班、安養院都來領，甚至有人清晨五點多就從恆春出發開車到屏東市。

明正國中獲屏東縣教育處補助一千七百零四組全新課桌椅，本月二十三日至二十四日，全校師生共同將舊課桌椅搬到體育館外，並領取全新課桌椅。

汰換下來的舊課桌椅，經學校與其他公家單位先挑選所需後，剩下約一千套，原訂昨天和今天免費開放民眾領取，結果昨天上午八點不到，就有民眾在側門守候，時間一到即蜂湧而入，場面壯觀。

有民眾說，「這些桌椅雖然已有二、三十年歷史，但看起來還不錯，家裡有三個小孩要用」，還有安親班想來領十組，結果只搶到桌子沒有椅子，還有民眾清晨五點多就從恆春出發趕到屏東市領，也有人從三地門鄉過來；更有安養院委託人來領，因為椅子高度剛好適合老人家坐，想拿六十張，但一下子就被搶光了。

部份民眾甚至出動貨車、吊車到場載運，開放十多分鐘後，一千組舊課桌椅就被搬光了，門口趕緊貼上「課桌椅已被搬完，不要再進入校園」告示，晚到的民眾只能扼腕，直呼可惜。

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