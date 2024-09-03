農糧署推動冷鏈 牛蒡可保存1年

牛蒡清洗預冷包裝後可在冷藏庫保存一年。 （農糧署南區分署提供）

2024/09/03 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕農糧署推動冷鏈計畫，延長生鮮蔬果品質，讓農業產值提升，屏東縣由於氣溫高，在冷鏈系統完成後，農民直接受惠，牛蒡、毛豆、鳳梨、芒果等都能在低溫保存下受惠，牛蒡更可保存一年，四季都能品嚐到好吃的農產品。

農糧署南區分署表示，農糧署輔導超過五百處產地端供應單位導入冷鏈設施設備，讓各種蔬菜水果保存更好、更新鮮，牛蒡產業在屏東歷史悠久，歸來牛蒡又稱為台灣牛蒡的原鄉，除了鮮食外，並開發出牛蒡茶、牛蒡乾片、牛蒡細麵等產品，現在透過冷鏈技術，讓牛蒡在三到五月採收後，可在低溫環境下保存一年，消費者一年四季都能吃到牛蒡。

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農糧署南區分署指出，毛豆在高屏地區種植面積達三千七百多公頃，外銷日本的市占率居各國之冠，透過冷鏈技術，有助於擴大毛豆內、外銷市場；屏東芒果年集貨量一一五○噸，利用不同冷藏庫及急速冷凍等設備，可讓芒果延長賞味期，創造農戶、廠商、消費者三贏的產業模式。

此外，屏東鳳梨在農糧署協助下，建構標準化外銷冷鏈集貨場，採收後即進入低溫作業區選別、包裝、預冷、裝櫃出口一氣呵成，今年全國經過冷鏈集貨的外銷鳳梨達二萬餘噸，屏東占了五成以上，並且在各地標準化冷鏈場域互相支援下，讓鳳梨的供貨更穩定。

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