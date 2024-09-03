為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　屏東縣

    農糧署推動冷鏈 牛蒡可保存1年

    牛蒡清洗預冷包裝後可在冷藏庫保存一年。 （農糧署南區分署提供）

    牛蒡清洗預冷包裝後可在冷藏庫保存一年。 （農糧署南區分署提供）

    2024/09/03 05:30

    〔記者葉永騫／屏東報導〕農糧署推動冷鏈計畫，延長生鮮蔬果品質，讓農業產值提升，屏東縣由於氣溫高，在冷鏈系統完成後，農民直接受惠，牛蒡、毛豆、鳳梨、芒果等都能在低溫保存下受惠，牛蒡更可保存一年，四季都能品嚐到好吃的農產品。

    農糧署南區分署表示，農糧署輔導超過五百處產地端供應單位導入冷鏈設施設備，讓各種蔬菜水果保存更好、更新鮮，牛蒡產業在屏東歷史悠久，歸來牛蒡又稱為台灣牛蒡的原鄉，除了鮮食外，並開發出牛蒡茶、牛蒡乾片、牛蒡細麵等產品，現在透過冷鏈技術，讓牛蒡在三到五月採收後，可在低溫環境下保存一年，消費者一年四季都能吃到牛蒡。

    農糧署南區分署指出，毛豆在高屏地區種植面積達三千七百多公頃，外銷日本的市占率居各國之冠，透過冷鏈技術，有助於擴大毛豆內、外銷市場；屏東芒果年集貨量一一五○噸，利用不同冷藏庫及急速冷凍等設備，可讓芒果延長賞味期，創造農戶、廠商、消費者三贏的產業模式。

    此外，屏東鳳梨在農糧署協助下，建構標準化外銷冷鏈集貨場，採收後即進入低溫作業區選別、包裝、預冷、裝櫃出口一氣呵成，今年全國經過冷鏈集貨的外銷鳳梨達二萬餘噸，屏東占了五成以上，並且在各地標準化冷鏈場域互相支援下，讓鳳梨的供貨更穩定。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    屏東縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播