國中會考成績公布 屏縣15人獲5A++

新埤鄉代會代表們昨天特地到潘以宸（右二）家張貼紅榜，恭喜他為新埤鄉寫下歷史。（記者陳彥廷攝）

2024/06/08 05:30

〔記者羅欣貞、陳彥廷／屏東報導〕國中教育會考成績昨天公布，屏東縣共有十五名學生獲得5A++，其中三人寫作六級分，分別是中正國中葉迦文、東港高中國中部黃穎安、南榮國中劉家丞，另與去年表現相比，全縣五科精熟學生比例上升。

新埤鄉首位 潘以宸拿全5A

新埤國中今年畢業班只有九名學生，畢業生潘以宸不因偏鄉資源缺乏而淪為學業弱勢，一步一腳印努力學習，考出創校以來也是新埤鄉首位全5A成績的學生，校方昨天特地到潘以宸家前放鞭炮，恭賀他成為新埤鄉第一人。

屏東考區今年共有五千六百七十四名考生，其中十五人獲得5A++，分別為明正國中、中正國中、高泰國中、萬丹國中、東港高中國中部、美和高中國中部及南榮國中的學生，全縣五科精熟（5A）以上共有兩百一十六名，比例三．八一％，較去年兩百零五人、三．四四％進步。

縣立中正國中數理資優班學生葉迦文先前已經考取高雄中學科學班，在會考仍然全力以赴，取得5A++、寫作六級分的最佳表現，他在國中階段就通過中山大學人才培育計畫，利用假日到中山大學提前先修數學，勤奮好學。

縣府教育處表示，今年度高中及五專入學作業日程可至各入學管道委員會網站查詢簡章，屏東區高級中等學校免試入學委員會預計六月二十一日公告實際招生名額，並開放查詢個人序位區間及網路選填志願，六月二十七至二十八日為免試入學報名，七月九日分發結果公告。

屏東縣立中正國中學生葉迦文（右起）、徐珮瑄、陳冠喆三人會考5A++ 。 （記者羅欣貞攝）

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