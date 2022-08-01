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    首頁　>　屏東縣

    文史工作者調查︰保力村萬應祠、義民祠 皆居民祖先

    保力村散落六處的萬應祠、義民祠，都是居民祖先。（記者蔡宗憲攝）

    保力村散落六處的萬應祠、義民祠，都是居民祖先。（記者蔡宗憲攝）

    2022/08/01 05:30

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣車城鄉保力村是恆春半島最大客家聚落，近年因台劇《斯卡羅》廣為人知，文史工作者念吉成近期田野調查發現，當地散落六處的萬應祠、義民祠，竟都是當地居民的先祖，參與當時原住民各番社戰鬥的義士，在農曆七月找出真相，還給一百六十七年前這些古碑主人們，真正的身分與歷史。

    散落6處 念吉成找出真相

    長期調查恆春半島文史的念吉成，近月走訪保力村周邊深入踏察，發現六處稱「忠義祠」、「萬應祠」等，還有清咸豐「廣東惠潮嘉屬邑義勇」古碑，百餘年統稱「萬應公」，連居民都不清楚其來歷。

    念吉成調查，從《琅嶠地方的歷史與人群》一書中，可發現一八五五年「豬勞束社」與「走社」的相互鬥殺，是粵人與生番的聯合，都從這些古碑獲得印證。

    當地耆老楊信德等人也表示，這些以「萬應公」稱呼的小祠堂，從小時候就不曾注意，也不瞭解典故，只道先人訓示有拜有庇佑，感謝念吉成深入村落佐證歷史文獻，讓先人歷史重現天日。

    促正名廣東惠潮烈士祠

    念吉成表示，除了找歷史真相，更印證《斯卡羅》劇中閩南、客家及原住民族群為了生活合縱連橫的複雜關係，百年來保力客家人訛傳的「萬應公」，正是「開疆闢土先人烈士」史話外，更該正名為「廣東惠潮烈士祠」，應重建「保力粵人」珍貴史話，讓後代了解當地珍貴文史。

    念吉成（左）走訪保力村周邊，在當地保安宮總幹事楊信德等人指引下找出真相。（記者蔡宗憲攝）

    念吉成（左）走訪保力村周邊，在當地保安宮總幹事楊信德等人指引下找出真相。（記者蔡宗憲攝）

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