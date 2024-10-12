南國漫讀節打開國際視野 韓國作家趙南柱首度來台開講

2024南國漫讀節邀請韓國作家趙南柱來台開講，在屏東總圖與讀者近距離面對面。（屏東縣政府提供）

2024/10/12 22:13

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府舉辦的2024年南國漫讀節，今天（12日）迎來國際級作家首度來台，邀請《82年生的金智英》韓國作者趙南柱開講，與現場民眾互動熱絡。

為南國漫讀節提高活動視野與國際能見度，今年度南國漫讀節「新女力時代」主題邀請《82年生的金智英》韓國作者趙南柱到屏東總圖開講，吸引大批粉絲與民眾參加。

趙南柱以「女子煩惱相談室：關於女人的生存之道」為題，從家喻戶曉的經典暢銷著作《82年生的金智英》出發。儘管隨著時代的發展女性權益已受到各國重視，但根深蒂固的不公平依然在許多時刻突然的出現，特別當女人成為母親後，職場的待遇、孩子的牽掛、家庭的維繫，婆媳姑嫂的問題，許多痛苦和困惑，依舊深藏在不同的女人心底。即便是單身女性，也得忍受著不時出現的歧視眼光。

屏東縣長周春米表示，女性已是台灣社會運作中不可或缺的一環，在政府的極力推動下性別平等的概念與執行層面日臻完善，但女性在職場、家庭與人生各階段所面對的問題仍有未解之處，這不僅發生在南韓，台灣社會亦然。今年度南國漫讀節所邀請的趙南柱老師，不僅提升了南國漫讀節的高度，她也在老師的分享中，對於女性的議題有了更多的收穫。

南國漫讀節透過國際之間的對話，不僅讓台灣民眾打開全新的視野，也能夠過國際交流講座讓國外作家能看見台灣女性的韌性。

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