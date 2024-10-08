電玩不是年輕人專利 屏縣原鄉長者化身電競選手玩超嗨

屏基舉辦2024國際失智症月活動，原鄉長輩化身電競選手。（記者羅欣貞攝）

2024/10/08 12:26

〔記者羅欣貞／屏東報導〕喚起民眾對失智症預防、治療及照護的重視，屏東基督教醫院連續5年舉辦國際失智症月活動，今天（8日）在屏東縣三地門鄉舉辦「Switch樂齡遊戲活力健康動 vuvu電力GO十足」，邀請長輩玩電玩遊戲挑戰自我，吸引原鄉300多位長輩組隊參加，氣氛超嗨。

競賽共吸引來自三地門鄉、瑪家鄉、來義鄉12個社區據點、文化健康站、樂智服務據點、樂齡學習中心及松年大學的長者們參與。

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根據國家衛生研究院2020年至2023年進行的「全國社區失智症流行病學調查」，65至69歲、70至74歲、75至79歲、80至84歲及85歲以上年齡別盛行率分別為2.40%、5.16%、9.10%、16%及23.23%，顯示年齡越高失智症盛行率越高。

依內政部最新統計，截至2024年8月，屏東縣65歲以上老年人口占總人口比率超過20%，已經進入超高齡社會，失智症的預防延緩、治療及照顧方案已迫在眉睫。

屏基醫療財團法人執行長室專案經理莊玉美表示，三地門共融生活中心引進目前最熱門的任天堂遊戲機Switch，並在今年6月辦理「Switch高齡體感遊戲互動式學習」培訓課程，讓來自原鄉各社區據點的24位照服員及志工參與體驗，大家一致期待推廣體感遊戲，因此三地門共融生活中心開放設備讓各據點帶長輩來享受電玩競賽的樂趣並體驗多元活動。

許多長輩從未玩過遊戲機，更從未握過遊戲手把，甚至連智慧型手機都沒使用過，這份陌生讓有些長輩無法適應感到排斥；也有長輩覺得新奇，想知道現在年輕人都在玩什麼遊戲，經過社工耐心講解示範，一開始雖然跟不上節奏，但嘗試後，長輩個個都表示好有趣，即使行動不便坐在椅子上也能共同參與，讓眼、手、腳、腦部都動起來，還不時叫起來，跳起來，非常開心。

今天的電玩比賽分個人組及團體組，個人組比賽項目有極限氣球及健身環─胸大肌挑戰；團體賽則是哈囉UFO及400公尺接力，參加者平均年齡72歲，最高齡92歲，揮手、搖晃、上下擺動，努力地達成遊戲任務。

屏基醫療財團法人執行長余廣亮指出，過去大家覺得只有年輕人才玩電玩，事實上國內外研究發現，運用體感遊戲輔助訓練，可以增進高齡者的大肌肉訓練並改善認知功能中的注意力、反應力、短期工作記憶，進而延緩長者失智與失能的風險；而且與年輕世代接軌，互動共融，減少高齡長輩對於科技產品使用上的隔閡和恐懼，也證明電玩不是年輕人的專利。

屏基舉辦2024國際失智症月活動，原鄉長輩化身電競選手，玩得十分開心。（記者羅欣貞攝）

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