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迎928世界狂犬病日 屏東「毛孩狂樂會」免費施打疫苗、健檢

現場還有寵物免費施打狂犬病疫苗服務。（記者羅欣貞攝）

現場還有寵物免費施打狂犬病疫苗服務。（記者羅欣貞攝）

2024/09/22 19:29

〔記者羅欣貞／屏東報導〕今年世界狂犬病日台灣主場活動今天（22日）在屏東縣動物之家登場，屏縣府規畫「毛孩狂樂會」，提供免費狂犬病疫苗施打、寵物晶片植入登記、健康檢查等服務，為宣導防範非洲豬瘟，檢疫犬也現身示範查緝違禁品，精彩表現贏得熱烈掌聲。

9月28日是世界狂犬病日，屏縣府表示，台灣是狂犬病疫區，狂犬病是重大人畜共通傳染病，所有溫血動物都會感染，發病後致死率幾乎高達百分之百，世界衛生組織統計全世界每年超過5萬人死於狂犬病，防疫不可不慎。

今天下午登場的「毛孩狂樂會」，農業部次長杜文珍、防檢署署長邱垂章、獸醫研究所所長鄧明中、屏東縣副縣長黃國榮等人到場，共同呼籲寵物飼主應落實飼主責任並重視狂犬病的危害，帶寵物施打疫苗；縣府農業處統計，屏縣寵物登記約5萬9千隻，狂犬病疫苗施打率約6成。

活動除了宣導防疫觀念，現場也提供免費狂犬病疫苗施打、寵物晶片植入登記、寵物健康檢查等，飼主帶寵物注射狂犬病疫苗就送寵愛大禮包，另有毛孩巿集、血液寄生蟲預防衛教、捐血犬募集、寵物行為諮詢、美容服務，搭配屏東特選農特產品及優質雞肉雞蛋促銷等，雖然大雨持續下不停，還是吸引許多民眾帶著寵物參加。

為宣導非洲豬瘟防疫措施，檢疫犬「大米」現身會場，在檢疫官、領犬員帶領下，示範如何從行李中聞出違禁品，民眾上台扮演旅客，看到大米聞到背包裡的肉乾、種子時，都覺得很神奇，開心和大米合照，也從中學到入出境的防疫觀念。

檢疫犬「大米」聞到民眾背包裡有肉乾。（記者羅欣貞攝）

檢疫犬「大米」聞到民眾背包裡有肉乾。（記者羅欣貞攝）

檢疫犬示範如何從行李中聞出違禁品。（記者羅欣貞攝）

檢疫犬示範如何從行李中聞出違禁品。（記者羅欣貞攝）

毛孩狂樂會提供寵物健檢服務。（記者羅欣貞攝）

毛孩狂樂會提供寵物健檢服務。（記者羅欣貞攝）

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