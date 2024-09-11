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    前恆春豎孤棚選手涉兇殺案傷形象 死者家屬捐款盼培養人才

    恆春中元節豎孤棚活動近年舉辦過程屢屢不順。（記者蔡宗憲攝）

    恆春中元節豎孤棚活動近年舉辦過程屢屢不順。（記者蔡宗憲攝）

    2024/09/11 10:23

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春中元節豎孤棚活動近年舉辦過程屢屢不順，今年先有綽號「戰神呂布」的攻旗手涉入兇殺案，又有攻頂過程爭議事件，傷害恆春豎孤棚形象，該起「矮子賢」兇殺案死者家屬，昨特別捐出奠儀給恆春豎孤棚搶孤文化協會（簡稱恆春搶孤協會），期盼重振形象、培養新人才。

    綽號「矮子賢」的周姓男子被殺害棄屍，其中一名尤姓犯嫌，是2020、2021年的恆春中元豎孤棚冠軍攻旗手，本在今年大賽也將代表隊伍參賽，消息一度令活動氣氛低迷；而活動當天，又因為攻頂過程爭議，引發宜蘭隊伍不滿抗議，再次傷及活動形象。

    捐款給恆春搶孤協會的「矮子賢」家屬宋先生說，家人遭到殺害固然非常憤怒，尤其看到健康競爭的豎孤棚選手涉案更是痛心，但全家一向支持這項恆春傳統競技，不希望案件影響這項文化傳承，特別捐出奠儀，希望給協會一點支持力量。

    恆春豎孤棚搶孤文化協會總幹事陳睿哲指出，對於這次競賽過程瑕疵已經進行檢討，前任總幹事也因此辭職負責，近年整體恆春的攻旗手人才凋零、老化，有些隊伍更因為沒有攻旗手棄賽，屢屢被宜蘭隊伍在恆春豎孤棚大賽中拿下前三名，恆春在地年輕一輩豎孤棚人才培養已經迫在眉睫，也感謝亡者家屬拋磚引玉力挺。

    「矮子賢」兇殺案死者家屬（右），昨特別捐出奠儀給恆春豎孤棚搶孤文化協會，左為協會總幹事陳睿哲。（記者蔡宗憲攝）

    「矮子賢」兇殺案死者家屬（右），昨特別捐出奠儀給恆春豎孤棚搶孤文化協會，左為協會總幹事陳睿哲。（記者蔡宗憲攝）

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