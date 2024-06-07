屏東「我們生活節」連3天登場 鐵獅玉玲瓏今晚掀高潮

鐵獅玉玲瓏雙人組，許效舜（左）、澎恰恰（右）精彩演出。（屏東縣政府提供）

2024/06/07 23:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為感謝勞工的付出，屏東縣「我們生活節」系列活動今天（7日）起至9日登場，縣府以「感恩！勞力！」為主題，打造勞工專屬的感恩祭，今晚開幕活動在屏東縣立體育館邀請鐵獅玉玲瓏演出，呈現為屏東勞工特別編排的專屬限定劇碼，全場數千人開心又感動。

「話若欲講透機，目屎是掰袂離​」熟悉的台詞一出來，瞬間勾起觀眾們的觀看《鐵獅玉玲瓏》的回憶，許效舜、澎恰恰兩人也誠意滿滿，不僅演唱多首經典嗨歌，更為屏東勞工打造專屬劇碼，用26個英文字母表達屏東百工百業的多元工作類型。

「感恩勞力，向廣大勞工朋友致敬！」屏東縣長周春米表示，去年「我們生活節」以職場性別平權為主題，今年打造勞工專屬的感恩祭，辦理一系列感恩勞工的活動，首日邀請資深演藝勞工澎恰恰及許效舜演出「鐵獅玉玲瓏」，兩位把歡笑歡樂帶給勞工朋友，並且用表演向每一位樹立典範的百工百業工作者致敬。

屏縣府勞青處表示，我們生活節從6月7日開始至6月9日，連續3天在屏東縣立體育館盛大展開，除了7日晚的經典大秀─鐵獅玉玲瓏，明天（8日）晚上6點到9點還有「勞力影展─他馬克老闆」，後天（9日）下午5點20分至晚上9點40分安排感恩音樂祭，邀請董事長樂團、持修、HUSH、先知瑪莉、WHY樂團等超強卡司演出。

紓壓市集有上百攤展出，6月7日至9日下午4點至晚上10點登場。另外，「百工職人影像展」則在屏東市數位青創中心展出到6月10日。

2024我們生活節由鐵獅玉玲瓏打頭陣，屏東縣長周春米更驚喜獻唱，全場嗨翻。（屏東縣政府提供）

2024我們生活節由鐵獅玉玲瓏端出開場大秀，將氣氛帶到最高潮。（屏東縣政府提供）

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