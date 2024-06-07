台大醫科繁星榜首！屏中田祐僖縣長獎畢業 周春米表揚成焦點

台大醫科繁星榜首屏中學生田祐僖（右）今年以縣長獎畢業，接受縣長周春米（中）表揚，屏中校長陳國祥（左）陪同。（屏東縣政府提供）

2024/06/07 19:21

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府今天（7日）下午舉辦112學年度縣長獎頒獎典禮，台大醫學系繁星榜首的屏東高中田祐僖，今年獲縣長獎畢業，接受縣長周春米頒獎表揚，成為全場焦點。

「未來掌握在自己的手裡，你們都是最棒的！」周春米表示，能夠頒發縣長獎給優秀的學子們也是自己的榮耀，以近日在台掀起科技旋風的台裔美國人企業家黃仁勳執行長為例，未來世界很寬廣、變化速度快得超乎想像，人生更是一段充滿奇幻的學習過程，盼畢業生未來都能懷抱著面對挫折的勇氣，迎向任何挑戰。

周春米也說，國立屏東高中學生田祐僖，今年共計錄取國立台灣大學醫學系、國立成功大學醫學系、高雄醫學大學醫學系及台北醫學大學醫學系，其中台大醫學系更是繁星正取榜首，表現甚至比都會區學生還搶眼，期勉大家不要妄自菲薄，爭取屬於自己的榮耀與未來。

另外，大同高中黃思嬅勇奪世界中學跆拳道錦標賽冠軍，文武兼備成績斐然，積極與努力讓她的天賦得到實質的肯定，高度自主管理能力更是她能斬獲佳績的重要原因；佳冬農校郭宥紳參加全國園藝職種金手獎勇奪第4名，透過繁星計畫錄取國立虎尾科技大學，未來將持續鑽研農業技術，希望能對孕育自己的屏東有所貢獻。

縣府表示，今年縣長獎頒獎共分為兩日、三場次進行，高中職場獲獎人數計有204名，屏北場獲獎人數計有280名，屏南場計有314名，總計798位學生獲獎，由縣長周春米親自頒獎，期盼學子們未來能勇敢逐夢，展現自我價值。

屏東縣112學年度縣立高國中小暨補校應屆畢業生，縣長獎頒獎典禮。（屏東縣政府提供）

大同高中黃思嬅（右）勇奪世界中學跆拳道錦標賽冠軍，文武兼備，接受縣長周春米（中）表揚。（屏東縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法