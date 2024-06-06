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首頁　>　屏東縣

全中運冠軍選手領獎太開心 一把抱起屏東縣長周春米

林邊國中滑輪溜冰冠軍黃秉紘接下獎牌後，開心地將縣長周春米一把抱起。（記者羅欣貞攝）

林邊國中滑輪溜冰冠軍黃秉紘接下獎牌後，開心地將縣長周春米一把抱起。（記者羅欣貞攝）

2024/06/06 18:56

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣體育選手在今年全中運、全國身心障礙國民運動會分獲16金32銀31銅、9金15銀9銅，縣府今（6日）在屏東藝術館舉行頒獎典禮，共發出獎勵金逾613萬元，林邊國中滑輪溜冰冠軍黃秉紘接到獎牌太開心，一把抱起縣長周春米，全場一片歡聲雷動。

「每位選手都是屏東的驕傲！」屏東縣長周春米表示，此次屏東縣代表隊共奪得112面獎牌，選手們全力以赴、永不放棄的精神，令人感到敬佩與光榮，為鼓勵屏東縣代表隊選手，也特別頒發全中運獎勵金530萬7651元、身心障礙國民運動會82萬8853元，期待屏東囝仔能持續挑戰自我，並在10月於屏東舉行的全民運勇奪佳績。

周春米說，今年有許多新生代選手加入，謝謝選手們充分展現平時努力訓練的成果，也感謝教練們的辛苦付出，每年藉由舉辦頒獎典禮來鼓勵選手們，持續發揮實力並超越自我極限，縣府團隊會做強力後盾，讓選手們在體育競技的舞台上繼續發光發熱。

縣府體育發展中心表示，今年全國中等學校運動會，枋寮高中柔道選手呂心潔及潮州高中滑輪溜冰選手蔡佳妤，達成2連霸的成績，新園國中跆拳道金牌選手黃宜婷，更是達成3連霸壯舉。

全國身心障礙國民運動會屏東代表隊囊括9面金牌，包含特奧三人制籃球1金、特奧羽球3金及特奧輪鞋競速5金，此外，屬帕拉林基達福林匹克運動會競賽項目的肢障桌球李雅朱，獲得個人單打賽第2名，是連續10年都獲得獎牌的桌球實力老將。

體發中心說，屏東縣重視體育的推展，縣府將持推動四級五區人才培育政策，建構完善留縣升學體系，讓各年齡層選手能有舒適的運動空間，打造體育績優人才培育搖籃，落實全民運動的精神。

屏東縣政府今天舉辦全中運、全國身心障礙國民運動會績優選手及教練頒獎典禮。（記者羅欣貞攝）

屏東縣政府今天舉辦全中運、全國身心障礙國民運動會績優選手及教練頒獎典禮。（記者羅欣貞攝）

新園國中跆拳道金牌選手黃宜婷（右）在全中運達成3連霸，接受縣長周春米表揚。（記者羅欣貞攝）

新園國中跆拳道金牌選手黃宜婷（右）在全中運達成3連霸，接受縣長周春米表揚。（記者羅欣貞攝）

屏東縣長周春米頒獎表揚體育競賽表現績優學校。（記者羅欣貞攝）

屏東縣長周春米頒獎表揚體育競賽表現績優學校。（記者羅欣貞攝）

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