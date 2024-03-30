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沉浸山林懷抱 屏東北野祭超Chill

「2024屏東北野祭」在高樹鄉新豐親水公園盛大舉辦。（屏東縣政府提供）

「2024屏東北野祭」在高樹鄉新豐親水公園盛大舉辦。（屏東縣政府提供）

2024/03/30 23:37

〔記者葉永騫／屏東報導〕「2024屏東北野祭」今天持續在高樹鄉新豐親水公園舉辦，場面熱鬧，以屏北四鄉高樹鄉、鹽埔鄉、里港鄉、九如鄉的特色作為活動主軸，引領熱愛戶外生活的民眾探索鄉野，屏東縣長周春米今晚也一起體驗野營的樂趣，隨後長達240秒的煙火秀璀璨登場，將現場氣氛帶到最高點！

為期三天的「2024屏東北野祭」，近20組樂團輪番上陣熱血演出，現場也邀集國內外多家知名品牌露營帳篷、野營周邊設備及露營車響應，提供露營帳篷讓民眾租賃體驗，並由達人現場教學，現場規劃親子互動體驗區，讓來自全台近萬名露營同好，享受山野懷抱、營火簇擁的放鬆氛圍。

縣長周春米表示，屏北四鄉鎮第一次舉辦北野祭，現場就聚滿了車潮、人潮，成果令人驚艷！特地穿著戶外休閒風和現場民眾一起體驗露營車、賞煙火、逛市集，相當放鬆，北野祭是屏東最新的旅遊平台，第一次嘗試露營相關商品、店家，讓愛好者齊聚一堂，現在屏北朝低密度開發，有別於屏南墾丁不同的風格，31日還有一天，歡迎大家一定要來北野祭體驗。

縣府交通旅遊處表示，「2024屏東北野祭」活動以露營為主題，現場規劃風格露營區，提供民眾租借體驗紮營，同時結合周邊景點串聯一日至三日的推薦遊程，包括「185雙層巴士」、「屏東智慧農業學校」、「隘寮溪堤頂綠色隧道」、「在地休閒農場」等，詳情請洽活動官網，活動期間服務台也舉辦打卡送好禮，每日數量有限，換完為止。

縣長周春米以一身野營穿搭參與活動，體驗野營樂趣。（屏東縣政府提供）

縣長周春米以一身野營穿搭參與活動，體驗野營樂趣。（屏東縣政府提供）

長達240秒的煙火秀璀璨登場，將現場氣氛帶到最高點。（屏東縣政府提供）

長達240秒的煙火秀璀璨登場，將現場氣氛帶到最高點。（屏東縣政府提供）

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