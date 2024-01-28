玉皇宮春節夜市遭居民抗議 屏東縣府：今年不能辦

玉皇宮前春節、天公生日夜市，屏東縣府:今年不能辦。（記者葉永騫攝）

2024/01/28 18:04

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市玉皇宮歷年春節及天公生日舉辦廟會，警方對屏東市自由路進行交通管制，萬年溪上的停車場也被佔用舉辦夜市，常造成環境髒亂、噪音及交通問題引發附近居民抗議，向屏東縣議員蔣月惠陳情。縣府民政處代理處長楊新發表示，廟會的交通管制是經過合法申請，而夜市今年已不同意舉辦。

玉皇宮附近的居民陳情說，玉皇宮每年辦宗教活動借用萬年溪上的停車場，辦理年節夜市，造成附近居民的衛生困擾和噪音干擾，質疑有圖利之嫌。蔣月惠認為，宗教活動是民眾的信仰自由，但也應該尊重其他居民的生活權益，不能因為宗教活動而影響其他居民的交通、環境和安寧。

縣府民政處代理處長楊新發說明，寺廟的重大節慶活動只要是合法申請經過相關單位審查通過後就能舉辦，慈鳳宮辦活動時也會對中山路部分路段或者是永福路進行交通管制，而玉皇宮等其他廟宇也都是比照辦理，並沒有獨厚那一家；而玉皇宮每年的天公生日農曆初九，因為都湧進數萬名信徒前來，因此廟方會事前向公路局申請交通管制，公路局則請屏東警方執行；而祈福活動則是已連續舉辦10年，管制的時間也只有二、三個小時，對交通影響不大。

對於使用萬年溪停車場辦夜市，春節夜市的舉辦以往是伴隨天公生日舉行，由攤商自行申請，今年玉皇宮表明夜市不是廟方的活動之一。因此縣府不同意夜市舉辦，所以今年的春節及天公生日不會在該處舉辦夜市，如有違規擺攤將由警方進行取締。

往年天公生日，玉皇宮人山人海。（記者葉永騫攝）

玉皇宮廟會活動時，警方都會對自由路交通管制。（記者葉永騫攝）

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