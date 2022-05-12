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    大仁科大宣布明起遠距教學 學生心酸：慢半拍

    位於屏東縣鹽埔鄉的大仁科技大學。（記者羅欣貞攝）

    位於屏東縣鹽埔鄉的大仁科技大學。（記者羅欣貞攝）

    2022/05/12 13:56

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣有4所大學，其中屏東大學、屏東科技大學、美和科技大學早在上週宣布5月9日起至5月22日實施遠距教學演練兩週，唯獨大仁科技大學9日至今天（12日）仍實體上課，學生連日在Dcard社群表達憂慮與不滿。

    校方昨晚（11日）召開防疫小組會議決議明天（13日）起至22日實施遠距教學演練，有學生獲悉後表示「慢半拍」，也有學生鬆了口氣說「還好至少有一星期」。校方則強調，兼顧學生受教權與防疫嚴謹性是決策的重要考量。

    教育部上週四（5日）宣布開放大專進行「防疫授課演練」，以1到2週為原則，隨後各縣市的大學也紛紛宣布9日起全面遠距教學演練2週，包括屏東縣的屏大、屏科大與美和科大，全縣4所大學只月大仁科技大學9日至今天（12日）仍維持實體授課，學生紛紛透過社群媒體表達憂心，也有學生向本報投訴，擔心實體上課成防疫破口。

    大仁科大今天（12日）在學校網站公告，「因應疫情快速變化，全校實施授課防疫演練」，說明經防疫小組會議決議明天（5月13日）至5月22日實施遠距教學演練；之後視疫情狀況進行滾動式修正。

    該校楊姓學生表示，雖然學校終於決議遠距教學，但還是「慢半拍」，之前學生詢問校方為什麼還要實體上課，校方卻說還很安全不需要遠距離教學，引發學生們不滿，校內有學生確診消毒也沒有全面，讓人擔心又害怕；依照政府推估未來數週是確診高峰期來看，應該全校遠距到期末。

    大仁科大校長郭代璜今天（12日）表示，相關決策都是依照中央流行疫情指揮中心和教育部的指引，學生的受教權很重要，因此在兼顧防疫下，之前針對確診學生的班級，經疫調後會採班級停課採遠距教學，當時因為校園足跡單純，在防疫措施嚴謹下，評估全校仍可實體授課，一直到現在，同時停課的班級均未超過3班。

    至於昨晚決議明天起實施遠距教學演練，郭代璜也說明，因為近來確診學生足跡有擴大的可能，因此採預防性加強措施；學校決策考量需要兼顧全面性，請學生體諒。校方針對防疫的消毒措施也相當重視並落實，請師生及家長放心。

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    大仁科大今天宣布明天起遠距教學演練。（取自大仁科大官網）

    大仁科大今天宣布明天起遠距教學演練。（取自大仁科大官網）

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