澎湖花宅藝文交流會 國寶級畫家再訪望安花宅聚落

國寶級畫家陳景容（中），再返望安花宅駐村創作。（澎湖縣文化局提供）

2024/06/02 18:29

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕花宅藝文交流會今（2）日舉辦，澎湖縣政府文化局與望安鄉公所、澎湖縣美術協會於望安花宅重要聚落建築群辦理聚落巡禮及系列藝文活動，邀請92歲高齡、國家藝術教育貢獻終身成就獎、2023台灣傑出藝術家陳景容教授再返望安花宅駐村創作。

今日交流會中，文化局洪棟霖局長、前駐法大使呂慶龍、台南生活美學館黃瓊瑩館長、國家文藝獎吳瑪悧、知名作家歐銀釧、美術協會理事長蔡樂生、藝術聯盟協會理事長鄭美珠、赤樊桃殿主委兼畫家謝富貴、美協林龍吉前理事長與在地藝術創作者等一行前往參加望安花宅聚落藝術交流會，受到望安鄉長許賢德的熱烈歡迎，期盼藝術家們此行能創作愉快，為望安增添藝文盛事。

交流會中，謝富貴展示珍藏50多年的陳景容著作「繪畫隨筆」集（1978年）表達景仰推崇，並請陳景容簽名。交流會後展開花宅聚落巡禮，花宅132號展覽陳景容當年望安寫生的復刻版作品，陳景容也帶大家重遊當年創作場景，景物依然安在，張家公井與古厝雖然多有修復，但經歷時光隧道仍然暢通，在場觀者非常讚嘆，深具溫度與歷史感。

雖然天公不作美，但無損花宅環境優美，藝術家們在花宅站長咖啡現場素描，為花宅人事景物留下珍貴的作品。花宅在今年成為法國藝術家海外駐村創作基地，海內外藝文人士慢遊花宅，深度體會澎湖群島文史之美。

陳景容以往在望安花宅，創作系列作品。（澎湖縣文化局提供）

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