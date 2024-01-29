澎湖積極開發海洋「碳權」 產官學界簽署合作備忘錄

澎湖縣政府、國立澎湖科技大學與健茂生物科技公司簽署合作備忘錄。（記者劉禹慶攝）

2024/01/29 16:15

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕海洋為目前全球碳匯最大的儲存庫，四面環海的澎湖地理條件得天獨厚，開發海洋「碳權」具潛在機會，為推動2050淨零轉型，澎湖縣公開徵選產學合作團隊，公私協力以建立大型海藻碳匯方法學，研究成果將開發相關專利模組，來打造澎湖「海洋藍碳示範園區」，加速達成「零碳島」的目標。

農漁局表示，此次產官學研究案經徵選後，由國立澎湖科技大學與健茂生物科技股份有限公司與縣府簽訂合作，研究重點將運用澎湖大型藻類養殖技術，結合養殖漁業與綠能發電，來建立大型海藻碳匯方法學及開發「藻電共生」模組，以「一域多用」的模式，將海域利用價值最大化。

近年來智慧農業興起，「台灣離島有機友善農業發展協會」協助澎湖縣導入有機養殖藻類，提升其商品價值。另研究案附帶建置太陽能及波浪海域發電等系統，並使用電力儲存設施，以利後續養殖業者使用自動投餌、水質監控及箱網防盜等「智慧養殖」系統，海域養殖區域穩定供電後，可降低養殖人力投入成本及帶動養殖產業升級，並增加漁民收益。

由於大型藻類養殖過程，可吸收海域過剩的營養鹽，並淨化海域水質，收成的藻體則可運用於食品、生醫、能源及環保等領域，另海藻具有固碳的效果，可創造綠能、碳匯及漁業等經濟效益，未來有機會利用「碳權交易」增加縣庫收入。今（29）日澎湖縣政府、國立澎湖科技大學與健茂生物科技股份有限公司等三方代表，簽署合作備忘錄。

海洋碳權具有開發價值，離島澎湖縣積極發展。（記者劉禹慶攝）

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