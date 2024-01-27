澎湖尖山電廠獨居長者圍爐餐會 第12年舉行

台電澎湖尖山發電廠，舉行獨居長者圍爐餐會。（記者劉禹慶攝）

2024/01/27 14:49

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖尖山發電廠辦離島關懷獨居清寒長者公益系列活動-圍爐餐會，今年已邁入第12年，今（27）日在尖山電廠盛大舉辦，獲邀並能赴會的長者共有142位，由該廠派專車到村里接載。澎湖縣長陳光復、立法委員楊曜、湖西鄉長陳振中等，以及台電公司電協會執秘丁家楨、電協會審議委員林瓊瀛、發電處處長孫禹華、台電志工等人士，總計約250人共襄盛舉。

廠長陳坤山表示，「尖山電廠是一個友善電廠，對於社會責任與回饋關懷不曾有所折扣，匯聚身邊的善念與力量，在地方上形成一種正向的循環」，尖山發電廠就是秉持這種信念，並以穩定供電為基本職責，關懷社會及友善環境為使命，對地方上貢獻綿薄心力，確實發揮『老吾老以及人之老』的精神，讓社會更加溫馨祥和。

為使圍爐餐會能在兼具歡樂及安全下展開，與會的大家長及貴賓也向在場的民眾殷切拜個早年，並安排志工逐一護送長者就坐，並在宴席中陪坐，同時也安排上菜秀，由志工們端菜。在活動表演上，首先由龍門國小辛柔漪老師帶隊的國樂演奏、接踵而至的是由中興國小廖偉曄老師帶來的動感舞曲、尖山電廠薩克斯風表演、尖山退休榮譽課長陳榮文老師帶隊的遊手好絃樂團、小朋友發炸棗時間，現場的氣氛和樂融融。

最後，就在優美的歌聲及期待再相會的合唱之下，大家陪同長者度過了一個愉悅的午後餐會，與會來賓及長者對台電公司的公益活動給予一致的讚賞與感謝。

台電員工及志工隊，扮演上菜秀主角。（記者劉禹慶攝）

台電志工陪同獨居長者，親切安排上桌餐敘。（記者劉禹慶攝）

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