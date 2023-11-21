西嶼港區釣獲怪蟹上網求解 澎湖漁業生物研究中心解惑

西嶼民眾在港區釣起怪蟹，經認證為食用性晶瑩蟳。（顏東星提供）

2023/11/21 15:11

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖繼發現全世界最毒螃蟹的繡花脊熟若蟹後，又發現另種劇毒的藍環章魚、僧帽水母，因此澎湖民眾對於未知海洋生物，都保持一定戒心，因此顏姓民眾在西嶼港邊垂釣，釣到1隻重達10兩的怪蟹，特別PO上網請求各界解惑。

貼文配上圖片，以圖文並茂方式呈現，當PO文一出，引發網友廣泛迴響，許多網友紛紛上網留言，認為顏色過於鮮豔，恐怕有毒，疾呼不要下肚，否則恐將小命不保......，任職於澎湖漁業研究中心的冼宜樂上網留言，證實為晶瑩蟳，屬於食用性的梭子蟹科家族，所以是可以食用。

冼宜樂也表示，晶瑩蟳屬於食用蟹的梭子蟹科家族，這種蟹類分布範圍廣，棲息在沿岸到近海的泥沙底質，也是在港內釣魚時常被釣獲的蟹類之一，因港區內的底泥常會累積較多的油污，如果是在港區裡所釣獲的晶瑩蟳，建議不要食用。

其實海洋世界多變，還是要相當小心，不要任意食用無法辨識的海洋生物。以藍環章魚為例，數分鐘內可殺26個成年人，1公克的毒液可殺死上千隻老鼠，比眼鏡蛇還要毒50倍。先前發現的繡花脊熟若蟹，它們體內含有的毒素可以毒死45000隻老鼠，或是400至500名成年人，毒性更勝藍環章魚一籌。僧帽水母，也叫葡萄牙戰艦水母，也有68%的致死率。

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