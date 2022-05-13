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    毛毛蟲大軍再壓境澎湖！ 由農田銀合歡林逼近觀光景區及家園

    風櫃蛇頭山石碑，大批毛毛蟲現身。（記者劉禹慶攝）

    風櫃蛇頭山石碑，大批毛毛蟲現身。（記者劉禹慶攝）

    2022/05/13 08:43

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕去年十月初澎湖爆發蟲蟲危機，引發許多民眾出現皮膚紅腫搔癢症狀，後經證實為毛毛蟲纖毛惹的禍。今年4月又傳出毛毛蟲肆虐白沙農地，時序進入5月，毛毛蟲大軍壓境，在東吉島、風櫃蛇頭山觀光景區出現，並逼近馬公市民宅區。

    原本今年率先出現毛毛蟲危機的是白沙中屯農田，民眾發現都是鄰田的銀合歡，經強風飄散過來的，白沙鄉公所清潔隊緊急出動在各村社區噴灑除蟲噴藥預防。新近又傳出毛毛蟲大軍四處肆虐，在澎湖南方四島國家公園東吉社區標誌、風櫃蛇頭山精神標語石碑上都現蹤，由於數量相當多，讓人容易產生密集性恐懼症。

    另外一位馬公民眾在網路上求援，指稱家園遭毛毛蟲入侵，4月起住家四周陸續出現毛毛蟲，反映給里幹事後得到一包蘇力菌，用園藝用澆花的壓力噴壺3~4天噴一次，起初數量有減少，但這星期來天天噴灑卻不見成效，爆發的數量已經無法控制，由於週邊都是別人的地，無法剷除銀合歡毛毛蟲根源，向農漁局反映，再領一包蘇力菌，但指導濃度要調淡，因為不是毛毛蟲噴灑致死，是要食用後死亡。

    澎湖縣政府農漁局表示，去年造成澎湖癢癢症流行的是台灣黃毒娥毛毛蟲，今年則是小白紋毒蛾，皆屬鱗翅目，可用蘇力菌防治。但不見得都是害蟲或是對人體有害，也有自然健康生態，因此除非危害農田或侵入家園，不建議都投藥撲殺，民眾若有問題，可洽詢農漁局〈06〉92626205轉267王先生。

    毛毛蟲大軍壓境，已逼近觀光景區及民宅。（記者劉禹慶攝）

    毛毛蟲大軍壓境，已逼近觀光景區及民宅。（記者劉禹慶攝）

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