延宕近10年 浮洲都計拚明年中審畢

浮洲都市計畫案，新北市府盼明年中前審議完畢。圖為浮洲地區空拍。 （新北市城鄉局提供）

2024/10/12 05:30

規劃社宅、產業專用區、五泰及泰板輕軌串聯 送內政部審議 10月底再開會

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市板橋浮洲地區有許多老舊房屋和鐵皮工廠，市府推動浮洲都市計畫通盤檢討案，將以區段徵收開發，大量建物面臨拆遷，二○一五年引起地方抗爭暫緩，至今延宕近十年，市府與地方溝通後，去年十月將案件送到內政部審查。城鄉發展局長黃國峰表示，十月底將再度開會，盼明年中前審議完畢，否則都市計畫委員會委員任期屆滿，下一批上任後又要重審。

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市議員黃淑君表示，浮洲未來不僅有社會住宅、產業專用區、五泰及泰板輕軌串聯，還有地方污水、雨水排水設施待建設，都市計畫檢討緩慢，導致地方需求長期被漠視，盼市府加速檢討，落實地方建設，也希望中央與市府通力合作，周延審查民眾陳情意見。

城鄉局指出，浮洲案公開展覽後，因地方針對板橋區大觀路一段廿八巷、廿九巷排除區段徵收及未登記工廠安置等議題，提出一五○件陳情訴求，計畫二○一五年暫緩，研議可行方案，並與地方持續溝通。

二○二○年獲地方共識後重啟都市計畫案，隔年再報內政部審議，內政部二○二二年建議再辦理公展，向民眾說明規劃方案，新北市府當年十一月辦理再公展後收到七十七件陳情，提送新北市都委會審議通過，去年十月報內政部審議，內政部今年五月、九月共召開三次專案小組會議，預計十月卅一日進行第四次審議。

大觀消防分隊將遷台北紙廠

黃淑君也說，浮洲都市計畫包含大觀消防分隊及大觀派出所安置方案，大觀消防分隊位於橋下空間，值勤環境差，大觀派出所承租空間有限，不敷使用；過去曾討論大觀消防分隊遷建至浮洲氣象站位置，因鄰近民宅，且周邊道路太窄，大型消防車輛無法進出，因此作罷，希望市府與地方溝通、妥善規劃。

大觀派出所擬安置板橋氣象站

黃國峰表示，大觀消防分隊預計遷於台北紙廠，大觀派出所規劃安置在板橋氣象站，與社會住宅共構。

黃淑君呼籲，面對十月底的審議，市府應備妥資料，積極與委員會溝通，盼明年中以前順利審畢，盡快發布實施，完善地方建設。

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