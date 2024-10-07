八里污水廠移交 雙北9日研商

2024/10/07 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府代操作的八里污水處理廠移交新北市政府接管，六年多來沒進展，去年被台北市議員秦慧珠揭露新北市政府缺席上百場清點會勘，引起監察院關切；雙北副市長溝通後，今年八月底完成四四四八項財產設備清點，雙北市府與內政部國土管理署代表預計在十月九日的移交工作小組會議中，研商點交、移交事宜。

八里污水處理廠一九九六年興建完成後，由台北市政府代操作，隨著新北市污水下水道興建完成，處理的污水七成來自新北市；北市府二○一七年函報行政院同意，改由新北市府接管，但直到去年五月零進度。

請繼續往下閱讀...

8月底完成財產設備清點

台北市副市長李四川與新北市副市長朱惕之溝通後，新北市水利局派員出席，今年八月廿九日完成財產清冊四四四八項設備清點，並指出有九一二項缺失；新北市水利局副局長林炎昌表示，移交分為清點、改善、點交及移交四階段，目前完成清點作業，由北市府辦理缺失改善，預計十月九日召開的移交工作小組會議，研商後續點交方式。

台北市衛生下水道工程處長程培嘉表示，缺失已在九月十六日改善完成，並提報九月十九日召開的淡水河系污水下水道系統營運管理委員會獲同意。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法