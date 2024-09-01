收托身障、遲緩兒 新北發照顧獎勵金

新北提供收托發展遲緩兒獎勵補助。（新北社會局提供）

2024/09/01 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕為提升托嬰中心或居家托育人員收托身心障礙及發展遲緩兒童的能力與意願，新北市訂定獎勵辦法，凡收托身心障礙暨發展遲緩兒童，依遲緩或障礙程度給予照顧獎勵金，收托一名特殊需求幼兒，托嬰中心每月可獲得兩千元至一萬五千元補助，居家托育人員每月一千五百元至五千元，居家托育人員如在兩年內修畢特教或早期療育課程，每月再加發一千元。

社會局指出，武漢肺炎疫情解封後，發展遲緩兒童的通報人數大幅上升，去年達三萬四七八一人，創下歷年新高，與疫情前相較成長三成多。

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每年規劃在職訓練

社會局委託早期療育專業團隊，至有收托發展遲緩的托嬰中心或保母家中提供托育人員巡迴輔導服務，指導空間規劃、輔具使用、照顧互動及托育活動設計等技巧。另外，每年規劃托育人員十八小時在職訓練課程，內容包含早期療育、兒童發展、正向教養等課程，提升專業知能及照顧技巧。

社會局長李美珍表示，社會局設有「兒童健康發展中心」，受理發展遲緩兒童通報，社工初步評估後將個案分級，針對需密集關心個案，下派至六區早期療育社區資源中心進行個案管理、社區療育或親職支持等服務。

新北設有「兒童健康發展中心」受理發展遲緩兒童通報，並有六區早期療育社區資源中心提供服務。（新北社會局提供）

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