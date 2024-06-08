八里產專區緊鄰住宅區 惹怨》台北港重劃區 加強取締違規大貨車

八里台北港重劃區實施15噸以上大貨車禁行管制，造成民眾與產業各有不便。（新北市交通局提供）

2024/06/08 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市八里區台北港重劃區部分路段禁行十五噸以上大貨車，市議員陳家琪昨質詢表示，當地的都市規劃不佳，住宅區、學區、觀光區、產業專區相互緊鄰，行人交通安全與產業運輸需求衝突，造成住戶與產業互相埋怨。市長侯友宜表示，將嚴加取締大貨車違規進入重劃區。

陳家琪表示，重劃區規劃不佳，學校、住宅、左岸自行車步道與產專區僅隔一條忠孝路、觀海大道，大貨車進出影響行人安全，交通局、警察局禁行大貨車管制，但也配合產業運輸需求開放臨時通行證申請，民眾又怨通行證發得太氾濫，希望市府透過二期規劃等方式改善。

侯友宜、城鄉發展局長黃國峰表示，這是早期做的重劃案，產專區、住宅區的區隔不太理想，將研議是否能藉都市計畫手段改善。侯友宜仍強調，治本前仍要治標，通行證不能亂發，他會請警察局加強取締大貨車違規進入重劃區。

八里國中遷校 相中公所旁用地

此外，陳家琪指出，八里國中位處半山腰的無尾巷，學生步行通勤需通過大貨車頻繁的路段，家長開車也沒有迴轉空間，影響學子就近升學意願，要求市府不要再拖延遷校。

侯友宜承諾八里國中盡快遷校，也坦言該校環境不佳、校舍不大，而八里人口會隨著產業園區進駐陸續增加，相關就學需求也要事先規劃，八里區公所旁邊有一塊用地可做遷校新址，會請教育局訂出進度表。

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