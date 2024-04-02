清明連假 新北捷運3路線兒童免費搭

捷運十四張站鄰近十四張歷史公園，有特色穀倉溜滑梯。（記者賴筱桐攝）

2024/04/02 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北大眾捷運公司在清明節暨兒童節連假期間推出兒童搭乘「淡海輕軌、安坑輕軌、環狀線」三條路線免費活動，並特製上述三款「路線風景尺」，民眾只要購買三張五十元的輕軌一日票，當日不限次數搭乘，還可免費兌換任一款風景尺。

4天暢遊淡海、安坑輕軌及環狀線景點

新北捷運公司指出，四月四日起至七日，凡六歲以上、未滿十二歲兒童，持雙北市數位學生證或新北兒童卡，可享免費搭乘淡海輕軌、安坑輕軌、環狀線，外縣市兒童出示健保卡或可證明年齡的證件（二○一一年以後出生），可分別在淡海輕軌紅樹林站、淡水漁人碼頭站或安坑輕軌十四張站，免費兌換輕軌一日票一張。

此外，四月四日起，在上述三站購買三張五十元的輕軌一日票，可任選淡海輕軌、安坑輕軌、環狀線三條路線的風景尺一款，除了具備文具實用功能，每款有不同營運路線的簍空線條設計，可以畫出不同圖案，若要集滿三款，必須購買九張一日票。

購買3張輕軌一日票 可換「路線風景尺」

新北捷運公司表示，淡海輕軌周邊有幾米主題公園及公司田溪櫻花步道，也可到達沙崙海灘，最受旅客喜愛的淡水漁人碼頭，有知名的情人橋和「幾米溜溜帽遊樂場」，老少咸宜；安坑輕軌富含自然、人文及生態特色，周邊有二叭子植物園、陽光運動公園，搭配地區特色美食，適合安排親子一日遊；新北環狀線沿線的十四張站有十四張歷史公園，幸福站鄰近頭前運動公園，讓小孩充分「放電」、玩得盡興。

另外，四月六日捷運十四張站將舉辦站內市集活動，以自然為主題，集結與植物相關的療癒小物、甜點美食等攤位，推薦民眾搭配一日票，展開輕鬆愜意的小旅行。

新北捷運公司推出3款路線風景尺，包含淡海輕軌、安坑輕軌及環狀線各一款。（記者賴筱桐攝）

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