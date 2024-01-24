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冷吱吱！烏來、三峽飄雪 5地下「磁磚雨」

新北市烏來山區下起雪，在屋頂和車頂覆蓋薄雪。 （烏來區公所提供）

新北市烏來山區下起雪，在屋頂和車頂覆蓋薄雪。 （烏來區公所提供）

2024/01/24 05:30

〔記者翁聿煌、董冠怡、賴筱桐／新北報導〕寒流發威，新北市海拔約九百公尺的烏來區九六七高地、海拔約八百公尺的三峽區北大清肺農場，昨天清晨都飄下瑞雪，皚皚白雪紛飛，車輛、路面、樹林被一層薄薄的白雪覆蓋，銀白世界美不勝收；消息傳開，許多民眾趕往賞雪，警方在附近道路執行交通管制。

有民眾在臉書社團發文，昨天清晨六點前往烏來區九六七高地追雪，在海拔約八百公尺處先看到冰霰，沿途往上，路旁已結冰，上午七點到達海拔約九百公尺的山頂就看到下雪，好開心。

另外，海拔八○○多公尺的三峽北大清肺農場在暌違八年後，昨天再度下雪，幸運賞雪的民眾驚呼連連，農場粉專小編也分享下雪影片。農場小編林小姐說，農場上次下雪要回溯至二○一六年，年近七十的農場員工「雄哥」表示，昨天清晨六點左右開始下雪，大約九點半停止。

另外，寒流不僅造成下雪，外牆磁磚因為熱脹冷縮，還可能下起「磁磚雨」！新北市府工務局近日共接獲五件建築物外牆磁磚掉落的通報案，緊急處理後暫無持續掉落之虞。

工務局表示，各區公所主動巡檢，發現有五件外牆磁磚局部掉落，分別位於蘆洲兩件、中和、泰山及三重各一件。

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