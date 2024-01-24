侯友宜「補報告」？藍綠互槓臨時會流會

2024/01/24 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市議會昨天召開臨時會，民進黨團提出動議，要求市長侯友宜「補做」施政報告、說明總預算，但國民黨團以副市長劉和然已做過施政報告、不應再花時間做重複的事而反對；民眾黨議員陳世軒另主張市府以書面報告說明。由於各黨派各持己見，民進黨團總召鄭宇恩要求表決，綠營退席抗議，因人數未過半，副議長陳鴻源裁示臨時會流會。

昨天是第四屆第四次臨時會的首日，原訂議程到二月一日止，首日必須先排定議事日程，由於臨時會流會，今天起到二月一日都不再開會。對此，藍、綠又互批是對方的責任。

市議會國民黨團昨天發起甲級動員，防止民進黨團提案要求侯友宜到議會「補報告」，綠營並未刻意動員，鄭宇恩提出動議，表示侯友宜請假一一三天參選總統，未到議會進行施政報告、說明總預算，要求侯友宜今天（廿四日）到議會補做相關報告。

民進黨市議員黃淑君、林銘仁、張錦豪、陳乃瑜、鍾宏仁指出，侯友宜請假參選期間，新北發生果菜運銷公司弊案、校園割喉命案等，也提動議要求市府進行校安與果菜公司檢討改善措施的專案報告。

國民黨團書記長廖先翔、副書記長江怡臻、議員陳偉杰、黃心華、周勝考等人表態反對，表示施政報告、總預算審查都已結束，不應再花時間重複報告，先前是綠營阻撓劉和然上台施政報告和答詢，臨時會也沒有市長報告的先例，選舉已落幕，別再搞政治清算，應該回歸審議預算與法案。

陳鴻源兩度裁示黨團協商未果，鄭宇恩表示，「侯友宜不來就算了」，她要求表決，黨團後來退席表達抗議，並批評國民黨團護航；國民黨團則指責民進黨退席才造成臨時會流會、開不成，民進黨應對影響市民權益及市政推動向社會大眾道歉。

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