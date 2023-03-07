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    捷運萬大線加蚋站潛盾隧道貫通 連接雙北

    萬大線第一期工程共啟動九台潛盾機。 （記者賴筱桐攝）

    萬大線第一期工程共啟動九台潛盾機。 （記者賴筱桐攝）

    2023/03/07 05:30

    第一期施工進度近65％ 設9座地下車站 2025年完工

    〔記者賴筱桐／新北報導〕台北捷運萬大線第一期工程正在施工，台北市長蔣萬安昨天到新北市永和永平國小站（LG05）工區，主持加蚋站潛盾隧道貫通典禮，潛盾機從台北市萬華區地下深二十六公尺的工區推進，穿越水源快速道路下方及新店溪河床，連通到LG05永和永平國小站，總長度一七○六公尺，貫通雙北兩市。

    穿越新店溪河床 潛盾隧道長1706米

    台北市捷運局第二區工程處長陳俊宏指出，萬大線第一期施工進度接近六十五％，路線自台北市端LG01中正紀念堂站起，跨越中正區、萬華區到新北市LG05永和永平國小站，再延伸到中和區連城路，全線設置九座地下車站，預計二○二五年完工，通車後可在中正紀念堂站轉乘松山新店線及淡水信義線。另外，第二期工程部分路段已經開工，未來與中和新蘆線銜接。

    陳俊宏表示，這次貫通的潛盾隧道，潛盾機由台北市萬大路、東園街口的地下工作井發進，穿越台北市水源快速道路堤防下方及新店溪河床，再到LG05永和永平國小站，下行線在去年九月已經貫通，上行線在今年一月十四日貫通，萬大線第一期工程共啟動九台潛盾機，共有一萬二八四一公尺的潛盾隧道，目前已完成一萬一八三九公尺，預計二○二四年一月全數貫通。

    蔣萬安說，過去捷運站之間的平均距離約五百到九百公尺，加蚋站潛盾隧道長達一千七百公尺，是穿越新店溪河床的隧道，施工難度很高，工程人員長時間在隧道工作，解決如廁與飲食需求、忍受施工噪音等，非常辛苦。

    陳俊宏表示，萬大線第一期車站建築造型與公共藝術以「綠」、「律」為主軸，各站有特色主題與代表植物，例如LG01中正紀念堂站以台北浮世繪為主題，樟樹是代表植物；LG02植物園站是記憶台北的荷花；LG03廈安站為樂活台北的萍蓬草；LG04加蚋站是多彩節奏蔬果狂想曲的加蚋三寶；LG05永和永平國小站為陽光植物綠牆，帶給旅客耳目一新的感受。

    捷運萬大線第一期加蚋站的潛盾隧道長達一七○六公尺，穿越新店溪河床，串連雙北。 （記者賴筱桐攝）

    捷運萬大線第一期加蚋站的潛盾隧道長達一七○六公尺，穿越新店溪河床，串連雙北。 （記者賴筱桐攝）

    捷運萬大線路線圖

    捷運萬大線路線圖

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