減緩熱島效應》三重、中和行政園區 推景觀改造

三重中山藝術公園設置牌樓與多座石雕藝術作品，將檢討移除。（記者賴筱桐攝）

2023/02/27 05:30

增加綠地面積與開放空間 三重案預計9至10月動工 中和案展開初期規劃

〔記者賴筱桐／新北報導〕近年氣候變遷、全球暖化加劇，每到夏季都會區高溫動輒達三十八度，為減緩都市熱島效應，新北市政府推動三重、中和行政園區周邊景觀改造計畫，將增加綠地面積與開放空間，打造人本環境，三重案預計今年九至十月動工，中和案已展開初期規劃。

市府城鄉發展局都市設計科科長李淑鈴指出，過去曾委託學者做研究，發現三重、蘆洲地區因發展較早，人口與建築物密集，夏天氣溫居高不下，熱島效應情況最顯著，因此優先檢討公有場域，以三重區行政大樓為核心，結合三重綜合運動場、中山藝術公園等進行環境與景觀改造，提升綠地覆蓋率，調節城市的「微氣候」。

人行道不完整 三重將規劃林蔭步道

李淑鈴表示，三重公共服務園區包含三重區行政大樓、新北市立聯合醫院等機關，現況人行道不完整，有變電箱等障礙物阻隔，未來將藉由拆除圍牆、減少硬體設施、清整人行環境、更新透水鋪面、規劃林蔭步道、擴大廣場與開放空間等方式，營造都市風廊，達到熱島降溫的目的。此案將投入九千六百萬元執行，包含內政部營建署補助六千萬元、市府自籌三千六百萬元，預計今年九至十月動工。

過圳與中山藝術公園 塑造新入口意象

此外，三重區公所後方的過圳公園與中山藝術公園綠地破碎，水泥設施過多，將以「療癒庭園」為定位，塑造新的入口意象，其中中山藝術公園現有牌樓與多座石雕藝術作品將檢討移除，透過綠美化留設大面積草坪與開放空間。

李淑鈴表示，三重綜合體育園區將優化動線，重塑入口廣場，增加視覺通透性，並整頓林蔭下的步行空間，簡化硬體設施，串聯人本綠廊，打造適合全年齡層與親子互動的休憩區域。

另外，中和區公所周邊動線紊亂，市府擬整合枋寮市場後側的運動場與公所前方廣場，在停車場建構屋頂空中花園，透過空橋連通至中和區衛生所，串接行政園區，目前展開先期規劃，明年將向中央爭取經費補助。

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