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    萬金杜鵑花展 打造「移動花聚落 」

    「萬金杜鵑花展」明起在萬里區觀光公園及瑪鋉運動公園登場。（新北市農業局提供）

    「萬金杜鵑花展」明起在萬里區觀光公園及瑪鋉運動公園登場。（新北市農業局提供）

    2023/02/24 05:30

    〔記者翁聿煌、林欣漢／新北報導〕新北市「萬金杜鵑花展」將於明天（二十五日）起至三月十九日在萬里區觀光公園及瑪鋉運動公園登場，市府農業局以「移動花聚落」為主題，結合十六輛農用車輛、兩艘漁船，融合花農栽培的杜鵑與各領域的二十位藝術家作品，打造別具特色的杜鵑花車與花船。

    農業局長李玟表示，全台有八成的杜鵑花來自萬里、金山，培育品系多達三百多種，今年花展安排花農與藝術家跨界結合，創作杜鵑花車、花船，也與CNFlower西恩創辦人凌宗湧合作，他以杭州富春山居花藝作品聞名，獲得多項國際空間設計獎項，傳遞萬金杜鵑之美。

    李玟指出，花展佔地一．五公頃，在萬里觀光公園打造流瀑及「湧萬金」噴泉，並在萬里區觀光公園及瑪鋉運動公園之間的瑪鋉溪畔人行步道，也打造長兩百公尺、種植四千株杜鵑花的「花見小路」，已開滿萬紫千紅。

    明天邀請CNFlower點點綠行動花車展示各式花藝盆景，現場還有長笛演奏、小丑彥彥氣球及街頭藝術家速畫等，上午十點至十二點有限量手作體驗課程；花展期間的每週六、日下午一點，在社群媒體上傳花展美照或標註「萬金杜鵑」關鍵字，可向現場工作人員領取萬金花幣小贈品，限量發送，民眾在花展期間於各社群分享活動照片也有好康優惠。

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