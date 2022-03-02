鴻海、Garmin 進駐新店寶高智慧園區

新北市新店榮工廠更新地區單元2都市計畫變更案，日前獲新北市都市計畫委員會審議通過。圖為單元2現況。（城鄉局提供）

2022/03/02 05:30

市府昨公告第4次招商評選結果 全區標準廠房申租數接近9成5

〔記者邱書昱、賴筱桐／新北報導〕新北市府昨天公告新店區寶高智慧園區第四次招商評選結果，吸引包括鴻海精密、台灣國際航電Garmin、研揚科技、立象科技等企業進駐，其中，鴻海公司表達將擴大投資；經濟發展局表示，全區的標準廠房申租數接近九成五，將創造就業機會並帶動智能電動車產業。

鴻海將打造電動車研發重鎮

經發局指出，鴻海公司投資寶高智慧園區，將成立軟體研發與半導體設計中心，初期將招募二百多位的高階工程師，未來逐步增加到一千名，在自動車駕駛、智能網關、智慧座艙等領域進行軟硬體設計開發，協助寶高園區打造成電動車產業研發重鎮。

經發局表示，招商作業也吸引華電聯網、美商太陽鳥、艾揚科技、益興生醫等國內新興企業進駐，未來園區將匯集AI、科技軟體、資通光電、電動車及生技醫療等產業能量。

經發局評估說，寶高園區緊鄰曾為台灣汽車產業發展重地的裕隆城用地，這次有多家智慧車輛相關產業進駐，可望產生產業群聚效應，期盼掀起電動車產業鏈的進駐。

榮工廠單元二都計變更 審議通過

另外，市府促進新店榮工廠周邊工業區土地轉型與產業升級，在區內劃設六處更新單元，單元二的都市計畫變更已在二月底獲新北市都市計畫委員會審議通過，將送內政部審議，未來變更為特定專用區，打造產業與住宅複合使用空間，並提供公園綠地與公益設施。

市府城鄉發展局長黃國峰指出，榮工廠曾是新店區的重要工業區，早期有榮工公司、正大尼龍公司等傳統產業，榮工公司已在多年前結束營業，留下大型廠房、廠辦及閒置土地，隨著北二高新店交流道及捷運新店線開通，吸引裕隆企業總部、宏碁、技嘉與宏達電等大型企業進駐，產業轉型契機成熟。

轉型為住宅、商務複合產業園區

他表示，在新店榮工廠更新地區劃設六處更新單元，總面積約二十一．一七公頃，單元二占六．四六公頃，是區內規模最大，正大尼龍公司為最大地主，將轉型為住宅、商務複合使用的產業園區，由乙種工業區變更為第一種和第三種特定專用區，分別可做低污染產業與住宅。

寶高園區將匯集AI、科技軟體、資通光電、電動車及生技醫療等產業能量。（新北市經濟發展局提供）

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