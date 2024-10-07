朱銘美術館庫房50作品受損 鄭麗君：提供急難救助協助修復

新北市金山區4日降下超大豪雨，朱銘美術館室內外展區嚴重淹水。圖為水退去之後。（行政院提供）

2024/10/07 06:19

首次上稿 10-06 22:12

更新時間 10-07 06:19

〔記者陳鈺馥／台北報導〕新北市金山區4日降下超大豪雨，朱銘美術館室內外展區嚴重淹水。行政院副院長鄭麗君6日與文化部長李遠前往園區勘災，並與館方人員座談。鄭麗君強調，朱銘美術館後續復建、典藏文物修復，文化部將依據相關規定，提供急難救助補助來協助各項修復工作。

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山陀兒颱風在北海岸帶來致災性雨量，導致金山區溝溪暴漲，泥水湧入朱銘美術館的立體停車場及庫房，造成停車場淹水達120公分高，多項機電及消防設備受損，庫房共計50件作品受到損害。

鄭麗君偕同文化部長李遠、文化部次長徐宜君、朱銘文教基金會執行長吳素美、朱銘美術館長劉柏村等人共同進行座談，討論美術館作品及建物修復方式，及後續強化防災韌性作為。

鄭麗君表示，朱銘美術館後續復建，包括典藏文物修復、開館營運的各項設備與設施緊急修復，以及「紀念建築本體修復」，園區週邊溪流整治、強化防災韌性等三大部分，文化部將會依據相關規定，提供急難救助補助來積極協助各項修復工作。

鄭麗君指出，若事涉紀念建築修復等地方權責部分，也會給予地方政府相關支持，盼能維繫朱銘老師藝術資產的影響力，讓台灣當代雕塑藝術持續發展。

鄭麗君提及，此次山陀兒颱風在金山、萬里帶來的瞬間雨量、單日雨量及累積雨量都破紀錄，超越當地排水系統負荷量，造成朱銘美術館積淹水，賴清德總統及行政院長卓榮泰非常掛心當地災情，今日分別在金山、萬里、瑞芳和基隆等地勘災，她也和李遠前來朱銘美術館視察，感謝館方人員辛苦守護珍貴藝術品。

鄭麗君強調，政府會將園區災損列為此次天然災害救助的範圍與對象中，也請館方細部盤點，針對典藏文物修復，以及館內各項設備與設施緊急修復等部分，可透過「文化部文化藝術團體急難補助作業要點」向文化部申請急難救助專案補助。

鄭進一步說，園區有部分建物為「文化資產保存法」所規範的紀念建築，因此紀念建築本體修復部分，需依據文資法相關規定，由新北市政府文化局進行勘查，未來相關修復可請文化部文化資產局予以協助。

此外，因應短延時強降雨的氣候變遷，有關美術館周邊溪流整治部分，鄭麗君也請行政院公共工程委員會與新北市府共同合作，評估是否納入明年度的治水工程預算中，來強化防災韌性。

鄭麗君說，朱銘的藝術創作是台灣珍貴的文化資產，作品曾在全世界許多國家巡迴展覽，成為巴黎、芝加哥、香港等地的著名地標。如何維繫朱銘藝術資產的影響力，進而建立台灣當代雕塑藝術的平台，讓台灣當代雕塑藝術持續發展，是重建台灣藝術史的重要課題，需要政府與民間共同協力一起推展。

行政院副院長鄭麗君今（6）日與文化部長李遠前往朱銘美術館勘災，並與館方人員座談。（行政院提供）

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