為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    準媽媽營養金、人工好孕假拚生育 新北17家友善幸福企業獲表揚

    新北市勞工局推動「獎勵企業辦理友善家庭暨工作平等措施」計畫，市長侯友宜表揚辦理2項以上友善措施的17家幸福企業。（勞工局提供）

    新北市勞工局推動「獎勵企業辦理友善家庭暨工作平等措施」計畫，市長侯友宜表揚辦理2項以上友善措施的17家幸福企業。（勞工局提供）

    2024/09/25 17:04

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市勞工局推動「獎勵企業辦理友善家庭暨工作平等措施」計畫，市長侯友宜今天在市政會議表揚辦理2項以上友善措施的17家幸福企業，包含提供準媽媽營養金、新增「人工好孕假」、提供人工生殖補助金等，盼員工促進生育率。

    勞工局長陳瑞嘉表示，只要企業在新北市境內有服務據點，提供員工優於法令或法令未規定的職場友善措施，就可申請獎勵金。今年獲獎措施多元，除了有全薪生理假、有薪家庭照顧假、增加婚假、喪假、產假、陪產檢及陪產假天數外，許多企業也辦理親子家庭日、健康促進活動或補助參與運動活動等。

    此外，少子化問題日趨嚴重，有多家企業增加「人工好孕假」、發放「人工生殖補助」或「不孕療程補助」等措施，協助員工順利孕育下一代。

    今年獲獎企業有凱基商銀及遠傳電信等2家審核通過4項友善措施。任職於凱基商銀的廖小姐說，公司將產假由56天增加至70天，讓她在產後充分休養，增加和孩子相處的時光。

    張小姐受惠於遠傳電信公司的友善孕育措施，從懷孕滿3個月起，每月提供「準媽媽營養金」2000元，產後也發放分娩補助金，第1胎5000元，第2胎以上1萬元，減輕育兒負擔。

    另外，渣打商銀人資部門王小姐表示，公司除了提供女性員工20週產假，去年起也將原本優於法令的10天陪產假增加至20週，鼓勵男性員工分擔家庭育兒責任。

    侯友宜表示，企業是新北市經濟發展的重要動能，鼓勵企業為員工營造友善職場，提升福利，善盡社會責任，讓員工安心工作，員工有幸福感，企業就會有競爭力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    新北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播