準媽媽營養金、人工好孕假拚生育 新北17家友善幸福企業獲表揚

新北市勞工局推動「獎勵企業辦理友善家庭暨工作平等措施」計畫，市長侯友宜表揚辦理2項以上友善措施的17家幸福企業。（勞工局提供）

2024/09/25 17:04

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市勞工局推動「獎勵企業辦理友善家庭暨工作平等措施」計畫，市長侯友宜今天在市政會議表揚辦理2項以上友善措施的17家幸福企業，包含提供準媽媽營養金、新增「人工好孕假」、提供人工生殖補助金等，盼員工促進生育率。

勞工局長陳瑞嘉表示，只要企業在新北市境內有服務據點，提供員工優於法令或法令未規定的職場友善措施，就可申請獎勵金。今年獲獎措施多元，除了有全薪生理假、有薪家庭照顧假、增加婚假、喪假、產假、陪產檢及陪產假天數外，許多企業也辦理親子家庭日、健康促進活動或補助參與運動活動等。

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此外，少子化問題日趨嚴重，有多家企業增加「人工好孕假」、發放「人工生殖補助」或「不孕療程補助」等措施，協助員工順利孕育下一代。

今年獲獎企業有凱基商銀及遠傳電信等2家審核通過4項友善措施。任職於凱基商銀的廖小姐說，公司將產假由56天增加至70天，讓她在產後充分休養，增加和孩子相處的時光。

張小姐受惠於遠傳電信公司的友善孕育措施，從懷孕滿3個月起，每月提供「準媽媽營養金」2000元，產後也發放分娩補助金，第1胎5000元，第2胎以上1萬元，減輕育兒負擔。

另外，渣打商銀人資部門王小姐表示，公司除了提供女性員工20週產假，去年起也將原本優於法令的10天陪產假增加至20週，鼓勵男性員工分擔家庭育兒責任。

侯友宜表示，企業是新北市經濟發展的重要動能，鼓勵企業為員工營造友善職場，提升福利，善盡社會責任，讓員工安心工作，員工有幸福感，企業就會有競爭力。

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