新北參加日本大飯町「大火勢祭」 邀福井縣參與耶誕城、天燈節

新北市受邀參加已有300多年歷史的若狹大飯大火勢火祭，與台灣源自地方習俗的平溪天燈節一樣有祈福含意。（新北市觀旅局提供）

2024/09/17 17:55

〔記者陳奕劭／新北報導〕增進台日交流，新北市政府於9月15日應邀參加「若狹大飯大火勢火祭」，昨天（16日）與福井縣展開座談，新北市副市長陳純敬當面邀請福井縣參與「新北歡樂耶誕城」與「2025新北市平溪天燈節」。

觀旅局表示，新北市與大飯町交流可追溯至2009年，當年大飯町的古民家建築物移築至淡水區和平公園，如今成為「一滴水紀念館」，該建築由日本已故文豪水上勉的父親水上覺治於1915年興建。

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大飯町2019年曾組團來台參加淡水環境藝術節，淡水區公所亦受邀赴日參加水上勉百年誕辰紀念，去年時雙方更簽定「友好交流都市備忘錄」，此次區公所參加「若狹大飯大火勢火祭」，增進台日友誼。

觀旅局透露，陳純敬準備鶯歌瓷盤、坪林茶葉、淡水土鳳梨酥等回禮，並與福井縣副知事中村保博進行座談會，向大飯町町長中塚寬、大飯町議會議長細川正博等地方要員簡報，當面邀請福井縣與大飯町參加新北歡樂耶誕城、九份紅燈籠祭、平溪天燈節等活動，推廣雙邊觀光文化交流。

因爲一滴水紀念館牽起的情誼，大飯町力邀新北市府率領淡水區公所及觀光旅遊局訪問。（新北市觀旅局提供）

新北市副市長陳純敬邀請日本參加歡樂耶誕城與平溪放天燈等活動。（新北市觀旅局提供）

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