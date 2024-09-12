封路玩爆！瘋北大兒童上街趣 9/14彩繪、滑水道、夢幻泡泡嗨整天

被譽為亞洲最大街道遊戲場的「瘋北大兒童上街趣」封路活動，今年邁入第5屆，圖為去年活動照。（資料照，記者翁聿煌攝）

2024/09/12 17:35

〔記者陳奕劭／新北報導〕假日不怕小孩沒地方玩！被譽為亞洲最大街道遊戲場的「瘋北大兒童上街趣」，9月14日在新北市三峽區北大社區舉辦封路遊戲，小朋友一起畫公車、畫馬路，還有夢幻泡泡、水球大戰、彩繪射擊、玩紙箱、街頭滑水道等超過20種遊戲攤位，樂玩放電一整天。

第五屆「瘋北大兒童上街趣」9月14日上午11點到下午5點在三峽區大義路（學府路到學勤路間）舉辦封路遊戲，邀請小朋友彩繪公車與街道，人一來就能畫，從早上11點畫到下午4點30分，畫完公車畫馬路，不必擔心小孩沒得畫。

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合作夥伴宜蘭冬山1946文化基地、新竹光合人文教育工作室、台中遊戲場許願池x蕉小孩玩樂趣、台南童心製所等，也帶來夢幻泡泡、竹子結構遊戲、水球大戰、瘋狂彩繪射擊和紙箱創意搭建等，主辦單位更架設兒童參與式互動背板，讓小朋友票選喜歡的遊戲。

北大社區封路遊戲空間1萬平方公尺，有街頭滑水道、中央分隔島樹攀、地震、消防體驗、交通遊戲等遊戲攤位。搭上今年奧運風潮，更有體操練習、拳擊擂台、滑板特技、戶外桌球、地方媽媽街舞等超過20種遊戲主題。

台灣瘋北大文教發展促進會理事長劉德彬說，本屆主題為「冒險遊戲」，希望在安全範圍內，放手小孩突破自己限制，重現街頭足球、滑水道等人氣遊戲，還有創意紙箱、滑水道、當地許多人氣遊戲攤位，一來即可免費參加，不用事前報名，歡迎小朋友到場體驗。

兒童上街趣邀請小朋友彩繪公車與街道，小朋友開心畫完公車畫馬路，不用擔心沒得畫，圖為去年活動照。（資料照，記者翁聿煌攝）

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