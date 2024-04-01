新北回收新規4月上路 違者最高可罰6000元

有民眾未正確分類將手機電池丟入垃圾車導致燃燒。（新北市環保局提供）

2024/04/01 18:43

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市回收新規今日（1日）上路，7大類資源回收物須單獨交付給清潔隊回收（包括廢乾淨塑膠袋、保麗龍、廢玻璃容器、廢照明光源、廢乾電池、廢鉛蓄電池及易燃物），且盛裝回收物的袋子或箱子須可辨明內容物。違者將依廢棄物清理法規定告發，最高可處6000元罰鍰。

環保局說明，各地資源回收場近年火災頻傳，大多數是因鋰電池、高壓容器等物品回收不當引起；回收新規政策宣導期間，仍有民眾誤將鋰電池丟入造成垃圾車起火悶燒，也有因廢玻璃與其他回收物混合交付，導致割傷清潔隊員。

環保局指出，新北市今年4月1日起要求民眾將7種易致火災、易割傷與可直接再利用的資源回收物確實單獨交付回收，避免資源回收場火災與人員受傷；且民眾應使用可辨別內容物的袋子或箱子，若使用不透明塑膠袋、紙袋、紙箱、布袋等，則不可綑綁打包，須敞開開口讓清潔隊人員確認，環保局將不定期稽查，違者將依廢棄物清理法告發，最高可處6000元罰鍰。

環保局提醒，若民眾仍有疑問，可至「新北i環保」臉書專頁查詢新北回收Q&A懶人包；若有其他不確定如何丟棄的物品，可至新北市環保局「回收物品易查通」查詢。

新北市回收新規上路，回收車收運時透過文宣及廣播加強宣導。（新北市環保局提供）

環保局清潔隊人員向參訪小朋友宣導正確回收分類的觀念。（新北市環保局提供）

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