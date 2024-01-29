為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　新北市

捷運三鶯線台北大學站、媽祖田站 估引資77億元

新北市捷運局今天（29日）舉辦捷運三鶯線台北大學站及媽祖田站2站捷運開發案招商說明會，新北捷運局副局長鄭智銘表示，兩案預計將引資77億元，規劃3萬7000坪捷運開發大樓。 （圖為新北市捷運工程局提供）

新北市捷運局今天（29日）舉辦捷運三鶯線台北大學站及媽祖田站2站捷運開發案招商說明會，新北捷運局副局長鄭智銘表示，兩案預計將引資77億元，規劃3萬7000坪捷運開發大樓。 （圖為新北市捷運工程局提供）

2024/01/29 16:46

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市捷運工程局今天（29日）指出，捷運三鶯線台北大學站招商案，預計5月15日截止收件，媽祖田站預計6月17日截止收件，預計將引資77億元，規劃3萬7000坪捷運開發大樓。

新北市捷運局今天舉辦捷運三鶯線台北大學站及媽祖田站2站捷運開發案招商說明會，說明基地及招商條件。

其中，台北大學站鄰近三峽市區生活圈，緊鄰三峽國小、國中學區及三鶯國民運動中心，可吸引年輕家庭及退休族群移居。媽祖田站鄰近河濱公園及水岸自行車道，附近亦有頂埔國小及土城國中，可提供在地居民換屋需求並滿足土城頂埔科技園區就業人口。

新北捷運局副局長鄭智銘表示，台北大學站基地位於台北大學三峽校區正對面，基地面積約1790坪，附近有具學術氣息與文化風格的台北大學城，預估可興建地上20層樓、地下4層，總樓地板面積約1萬5900坪的捷運開發大樓，已於2023年12月22日公告徵求投資人，預估投資總金額約30億。

鄭智銘表示，媽祖田站基地位於土城區中央路4段，基地面積約2980坪，周邊鄰近土城頂埔生活圈，預估興建地上25層樓、地下3層，總樓地板面積約2萬1000坪的捷運開發大樓，並設置公共托育中心、社區培力育成中心、心理衛生中心及住宿型身心障礙福利機構等公益設施共894坪，已於2024年1月19日公告徵求投資人，預估投資金額約47億元。

新北捷運局表示，兩案預計2024年第3季評選出最優申請人，完成投資契約簽訂，開發完成後可活絡並提升周邊地區生活機能，吸納北北桃都會生活區就業及居住人口，帶動區域發展，打造便捷且具藝文氛圍的宜居環境。

新北市捷運局今天（29日）舉辦捷運三鶯線台北大學站及媽祖田站2站捷運開發案招商說明會，說明基地及招商條件。 （圖為新北市捷運工程局提供）

新北市捷運局今天（29日）舉辦捷運三鶯線台北大學站及媽祖田站2站捷運開發案招商說明會，說明基地及招商條件。 （圖為新北市捷運工程局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
科技大廠進駐屏科 周春米︰持續招商
2024/01/26 05:30

科技大廠進駐屏科 周春米︰持續招商
聚和國際投資35.5億屏東建廠 周春米：持續積極招商
2024/01/25 15:48

聚和國際投資35.5億屏東建廠 周春米：持續積極招商

微波爐有輻射會致癌？營養師破除迷思
（新北）捷運三峽站出口1共構宅 設托老中心
2023/12/26 05:30

（新北）捷運三峽站出口1共構宅 設托老中心
三鶯線三峽站雙捷開大樓 招商成功
2023/11/04 05:30

三鶯線三峽站雙捷開大樓 招商成功

掌握利率通膨雙降趨勢，存債就要「精選」
新北市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播