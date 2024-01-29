捷運三鶯線台北大學站、媽祖田站 估引資77億元

新北市捷運局今天（29日）舉辦捷運三鶯線台北大學站及媽祖田站2站捷運開發案招商說明會，新北捷運局副局長鄭智銘表示，兩案預計將引資77億元，規劃3萬7000坪捷運開發大樓。 （圖為新北市捷運工程局提供）

2024/01/29 16:46

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市捷運工程局今天（29日）指出，捷運三鶯線台北大學站招商案，預計5月15日截止收件，媽祖田站預計6月17日截止收件，預計將引資77億元，規劃3萬7000坪捷運開發大樓。

新北市捷運局今天舉辦捷運三鶯線台北大學站及媽祖田站2站捷運開發案招商說明會，說明基地及招商條件。

其中，台北大學站鄰近三峽市區生活圈，緊鄰三峽國小、國中學區及三鶯國民運動中心，可吸引年輕家庭及退休族群移居。媽祖田站鄰近河濱公園及水岸自行車道，附近亦有頂埔國小及土城國中，可提供在地居民換屋需求並滿足土城頂埔科技園區就業人口。

新北捷運局副局長鄭智銘表示，台北大學站基地位於台北大學三峽校區正對面，基地面積約1790坪，附近有具學術氣息與文化風格的台北大學城，預估可興建地上20層樓、地下4層，總樓地板面積約1萬5900坪的捷運開發大樓，已於2023年12月22日公告徵求投資人，預估投資總金額約30億。

鄭智銘表示，媽祖田站基地位於土城區中央路4段，基地面積約2980坪，周邊鄰近土城頂埔生活圈，預估興建地上25層樓、地下3層，總樓地板面積約2萬1000坪的捷運開發大樓，並設置公共托育中心、社區培力育成中心、心理衛生中心及住宿型身心障礙福利機構等公益設施共894坪，已於2024年1月19日公告徵求投資人，預估投資金額約47億元。

新北捷運局表示，兩案預計2024年第3季評選出最優申請人，完成投資契約簽訂，開發完成後可活絡並提升周邊地區生活機能，吸納北北桃都會生活區就業及居住人口，帶動區域發展，打造便捷且具藝文氛圍的宜居環境。

新北市捷運局今天（29日）舉辦捷運三鶯線台北大學站及媽祖田站2站捷運開發案招商說明會，說明基地及招商條件。 （圖為新北市捷運工程局提供）

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