新北多處路口易肇事 改善建置設施加強行人安全

交通局盤點出全台1000個最優先亟需改善路口，新北三重、板橋、中和、新店與汐止等區都有路口上榜，市府交通局透過各項工程改善。圖為市府擴大路口行人停等空間成果。（新北市交通局提供）

2024/01/29 15:38

〔記者黃子暘／新北報導〕針對行人交通安全，交通部根據2020年至2023年6月的行人交通事故資訊，盤點出全台1000個最優先亟需改善路口，新北三重、板橋、中和、新店與汐止等區都有路口上榜，市府交通局交通安全科長林碧芬指出，分析行人事故以高齡者佔36%，分析肇因主要是搶越行人穿越道、未注意車前狀態等；市府為改善交通安全，已於上述易肇事路口透過設施建置與工程改善，加強行人通行安全。

林碧芬指出，交通部這份統計中，以三重區新北大道1段與中華路口、板橋區館前西路與南門街口、中和區景平路與景安路口、新店區復興路與順安街口以及汐止區新台五路二段與福安街口交通事故比例偏高，分析肇因以搶越行人穿越道佔總數42%最多，其次為未注意車前狀態32%，且事故發生時段多為下午尖峰及夜間時段。

林碧芬表示，市府已於上述路口建置實體人行道，並依事故路口特性，透過改善無障礙斜坡道、路口轉角外推擴大行人停等空間、增設行人庇護島、行穿線退縮及加寬、實施行人保護或早開時相等交通工程來改善狀況；經改善後，新店、汐止、三重、中和區的相關路口事故受傷人數都有減少。

林碧芬說，交通局去年完成450處路口行人保護及早開時相，並增設行人庇護島、退縮行穿線等交通工程，使得易肇事路口的行人事故率呈現下降，警察局也針對車不讓人及行人違規強力執法，並加強宣導，提升長輩交安常識和觀念，進而提升高齡者行的安全。

交通局補充，市府除將持續滾動檢討並追蹤路口改善成效，各道安小組也將針對高齡者及行人安全持續透過工程、教育、執法三管齊下改善，呼籲用路人也務必遵守交通規則。

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