淡水44年老屋申請整建維護 獲1200萬元補助

新北市淡水區一處屋齡44年的社區向市府申請整建維護補助，獲得1200萬元經費補助。（記者賴筱桐攝）

2024/01/28 16:26

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市淡水區一處屋齡44年的社區，因建築物老舊，出現外牆水泥剝落、鋼筋裸露情形，產生安全之虞，社區整合後，決議實施耐震補強與立面修繕工程，並向市府都市更新處申請整建維護補助，1月26日經都更審議會大會通過，同意補助1200萬元。

都更處表示，這處社區位於淡水區民族路33巷及民族路29巷所圍街廓，面積約550平方公尺，為1980年取得使用執照的4層樓鋼筋混凝土建築物，共有12戶，住戶2016年申請新北市房屋健檢，完成耐震能力詳細評估，鑑定結果為建築物「無立即危險，建議修復及補強」，社區經過意見整合，2023年1月申請都市更新整建維護補助計畫。

本案工程費用包含耐震補強與建築物立面修繕等工程，包含1至4樓擴柱十支、屋頂版部分重築、女兒牆更新、外牆塗料及貼磚、樓梯間修繕及扶手更新、管線和雨遮更新等，總工程經費預估3379萬餘元，申請補助經費1200萬元，補助比率約35.5％。

都更處副處長李擇仁表示，為鼓勵民眾改善老舊危險房屋，新北市推動多元整建維護方案，包括老舊公寓增設電梯、耐震補強、建築物立面修繕，截至目前申請總數為148案，已核定130案，目前3案審議中，另有15案駁回或撤案，撤案主因是需求改變，住戶大多從補強改為重建，駁回則是相關文件屆期未補正。

都更處表示，今年初完成「新北市政府處理防災型建築加速改善要點」修正，整建維護補助部分，立面修繕每案補助總工程經費50％、上限1200萬元，另外如符合耐震補強或臨路條件（臨20公尺道路或捷運場站300公尺範圍內），每案可補助總工程經費75％，上限1500萬元。

新北市淡水區一處屋齡44年的舊公寓，女兒牆出現水泥塊剝落、鋼筋裸露情形。（記者賴筱桐攝）

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