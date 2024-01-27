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星愛無限、展昌紙器辦街友餐會 瓏山林響應發紅包 街友備感溫暖

星愛無限協會與展昌紙器共辦「星愛無限寒士送暖關懷餐會」，邀請新北市200名街友圍爐。（新北市社會局提供）

星愛無限協會與展昌紙器共辦「星愛無限寒士送暖關懷餐會」，邀請新北市200名街友圍爐。（新北市社會局提供）

2024/01/27 18:23

〔記者翁聿煌／新北報導〕社團法人星愛無限協會、展昌紙器工業公司於27日共同舉辦「星愛無限寒士送暖關懷餐會」，邀請新北市200名街友在三重光興活動中心圍爐，瓏山林企業公司響應活動到場發放紅包，社會局長李美珍致上感謝狀，感謝民間團體與企業共同關懷街友，並預祝新年快樂，場面相當溫馨。

社團法人星愛無限協會於2023年成立，由一群致力救援犬貓，幫助流浪動物的熱心人士所組成，理念是所有生命都應該得到善待與珍愛，協會理事長戴子翎表示，因看到三重地區曾經舉辦街友圍爐活動，協會成員都深受感動，因此希望能為社會貢獻更多心力。

星愛無限協會這次結合在地企業展昌紙器工業，聘請國宴主廚陳國信，於三重光興活動中心舉辦「星愛無限寒士送暖關懷餐會」，邀請在街頭辛苦生活的朋友們在春節前夕共享團圓餐，感受社會溫情。

展昌紙器負責人陳冠瑋表示，作為新北在地企業，能夠幫助在地弱勢，這件事情很有意義，未來會持續參與公益，瓏山林企業公司也響應活動，到現場發放紅包，總經理朱少菡表示，能在寒冬之際幫助街友度過難關，內心很感動，未來會持續善盡社會責任，幫助需要幫助的人。

李美珍致贈捐贈單位感謝狀，並感謝民間企業、團體拋磚引玉，讓愛像滾雪球一樣，越滾越大，即使寒風凜冽，也讓人備感溫暖，她也呼籲社會大眾重新認識多多鼓勵街友，每位街友流落街頭的原因各有不同，希望能透過社會局及各界協助，加上街友自身努力，幫助他們順利重建生活。

瓏山林公司總經理朱少菡（左）致贈每位街友紅包。（新北市社會局提供）

瓏山林公司總經理朱少菡（左）致贈每位街友紅包。（新北市社會局提供）

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