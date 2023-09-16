賴清德老家非礦業用地土地卻未編定 張錦豪批新北市府行政怠惰

副總統賴清德位於萬里區的老家被檢舉違建，新北市政府日前會同經濟部礦務局會勘釐清。（新北市議員張錦豪提供）

2023/09/16 18:09

〔記者賴筱桐／新北報導〕副總統賴清德位於新北市萬里區的老家被檢舉違建、違反土地使用規定，新北市議員張錦豪今天表示，經濟部礦務局證實該區域的原礦業計畫已在1988年撤銷，市府卻未依規定進行土地編定，有行政怠惰之嫌。地政局表示，礦務局對適用法規的見解與地政局不同，將函請中央主管機關內政部協助釋疑。

經濟部表示，現勘地點依照圖資顯示，應位於「萬里六坑煤礦」舊礦區，經查詢該礦區原有的煤礦採礦權，已經在1988年1月16日撤銷，礦務局會勘代表明確告知，此區沒有現存的礦業權（以礦業法定義的礦業用地），並提供公告資料影本及會勘意見給新北市府。

經濟部解釋，以本案為例，無法了解該筆土地編定時，到底是所有權人登記，或是轄區的地政主管機關在1981年期間配合都市計畫編定。只要地方政府來函詢問或辦理會勘確認，礦務局都會協助確認現況有無礦業權存續，以及此處是否仍為礦業法規範的礦業用地，至於沒有礦業權之後的土地地上物，關係到地政、建築等法令，本應由主管機關新北市府審認。

經濟部指出，礦務局盤點最近3年，原編定為礦業用地，申請辦理變更編定的案件已有近30件，並非個案也早有前例，依既定程序辦理即可，只要新北市府需要礦務局提供資料或釐清疑慮，都會以最快速度配合辦理。

張錦豪說，礦務局會勘已提供書面紀錄，而新北市政府不做功課，無視礦務局1988年時的公告，未依規定進行土地編定，無視自身行政怠惰，反過來針對個案處理，實為不該，若要通盤考量，就不能只處理個案，應通盤檢討並解編。

地政局表示，行政機關依法行政，不論是前立法委員黃國昌的案件或本案，皆採一致的作業程序辦理，沒有例外。賴家的土地使用項目是否符合規範、有無違規，是現行法令及既有事實的問題，就讓法令及事實說話。另外，礦務局對適用法規的見解與地政局不同，將函請《非都市土地使用管制規則》的中央主管機關內政部協助釋疑。

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