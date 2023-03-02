新北警局中階幹部人事調整 3/6交接

新北市警局發布警察人事調整。（記者姚岳宏攝）

2023/03/02 21:40

〔記者姚岳宏／新北報導〕新北市警局晚間發布中階幹部人事調整名單，包括轄區治安及員警風紀最相關的偵查隊長及督察組長都在列，人員統一於3月6日（週一）17時前辦理交接。

市警局長廖訓誠表示，市長侯友宜在警察局長布達典禮上再三強調，警察人事一條鞭，避免一切關說，故警察局遵照市長指示，這次的人事調整全部依照同仁的資績、年資、主官管考覈及同仁權益來考量，不接受任何關說，未來都會貫徹此原則。

其中，為強化各分局打擊犯罪能量，維護社會治安，現任保安警察大隊副大隊長陳嘉鵬、交通警察大隊副大隊長曾柏仲及刑事警察大隊副大隊長蔡洺彥均曾任分局偵查隊長，本次均派任副分局長，深入各分局強化打擊犯罪能量，另一併調整督察組長職務，藉以整飭警察風紀。

重要調整名單如下：

各列名單依序為新任職務，姓名←原任職務，備考

（一）第四序列職務

1 公共關係室第四序列專員 黃碩傑←保防科第四序列專員

2 保防科秘書 許正文←民防管制中心秘書

3 督察室秘書 李仁寧←後勤科秘書

4 犯罪預防科第四序列專員 黃永孝←板橋分局副分局長，陞任第四序列

5 主任秘書室第四序列專員 吳恒隆←樹林分局副分局長，陞任第四序列；支援勤務指揮中心

6 防治科第四序列專員 蔡淑琳←土城分局副分局長，陞任第四序列

（二）五序列主管職務

7 中和分局副分局長 陳嘉鵬←保安警察大隊副大隊長

8 保安警察大隊副大隊長 莊博丞←永和分局交通組組長，陞任第五序列

9 板橋分局副分局長 黃建中 汐止分局副分局長

10 汐止分局副分局長 葉敏雄←公共關係室

11 樹林分局副分局長 蔡洺彥←刑事警察大隊副大隊長

12 刑事警察大隊副大隊長 廖國安←汐止分局偵查隊隊長，陞任第五序列

13 土城分局副分局長 符基強←新竹市警察局警務參

14 淡水分局副分局長 曾柏仲←交通警察大隊副大隊長

15 交通警察大隊副大隊長 黃正明←督察室

（三）第五序列專員職務

16 民防管制中心第五序列專員 林輝良←淡水分局副分局長

17 後勤科第五序列專員 洪聰興←三重分局督察組組長，陞任第五序列

（四）第六序列主管職務

18 汐止分局偵查隊隊長 梁献堂←三峽分局偵查隊隊長

19 三峽分局偵查隊隊長 黃清暉←樹林分局偵查隊隊長

20 樹林分局偵查隊隊長 羅加玄←刑事警察大隊偵查第六隊隊長

21 刑事警察大隊偵查第六隊隊長 程順偉←刑事警察大隊預防組組長

22 刑事警察大隊預防組組長 謝志和←督察室督察員

23 刑事警察大隊偵查第五隊隊長 陳文雄←金山分局偵查隊隊長

24 金山分局偵查隊隊長 鄭羽舜←刑事警察大隊偵查第二隊隊長

25 刑事警察大隊偵查第二隊隊長 張銘哲←刑事警察大隊偵查第二隊專員

26 板橋分局保防組組長 張文祥←蘆洲分局保防組組長

27 蘆洲分局保防組組長 莊明凱←三重分局保防組組長

28 三重分局保防組組長 莊有德←三重分局秘書室主任

29 三重分局秘書室主任 黃靖堯←新店分局秘書室主任

30 新店分局秘書室主任 楊昇叡←公共關係室新聞股股長

31 公共關係室新聞股股長 林成翰←公共關係室警務正

32 新店分局民防組組長 賴柏堯←新店分局行政組組長

33 新店分局行政組組長 林啟發←中和分局行政組組長

34 中和分局行政組組長 何彥承←後勤科財產管理股股長

35 後勤科財產管理股股長 王維綱←後勤科警務正

36 淡水分局民防組組長 王智德←土城分局保防組組長

37 土城分局保防組組長 李秉鴻←交通警察大隊行政組組長

38 交通警察大隊行政組組長 陳恩廷←保安科警備股股長

39 保安科警備股股長 張文宏←民防管制中心業務股股長

40 民防管制中心業務股股長 黃復正←訓練科諮商股股長

41 訓練科諮商股股長 蔡志華←林口分局防治組組長

42 林口分局防治組組長 郭四輝←瑞芳分局防治組組長

43 瑞芳分局防治組組長 陳昭旺←汐止分局行政組組長

44 汐止分局行政組組長 張偉男←蘆洲分局勤務指揮中心主任

45 蘆洲分局勤務指揮中心主任 陳淑珍←新莊分局勤務指揮中心主任

46 新莊分局勤務指揮中心主任 黃俊穎←刑事警察大隊行政組組長

47 刑事警察大隊行政組組長 張育祥←汐止分局保防組組長

48 汐止分局保防組組長 陳為濂←林口分局偵查隊隊長

49 林口分局偵查隊隊長 翁啓元←刑事警察大隊偵查第一隊隊長

50 淡水分局防治組組長 林文南←交通警察大隊執法組組長

51 交通警察大隊執法組組長 張力元←法制室綜合股股長

52 法制室綜合股股長 顏偉任←行政科警務正

53 永和分局交通組組長 黃耿徹←交通警察大隊事故組組長

54 交通警察大隊事故組組長 許世榮←防治科警務正

55 樹林分局督察組組長 胡炎全←蘆洲分局督察組組長

56 蘆洲分局督察組組長 李俊民←三峽分局督察組組長

57 三峽分局督察組組長 仲崇慶←瑞芳分局督察組組長

58 瑞芳分局督察組組長 吳杰坤←督察室督察員

59 三重分局督察組組長 沈旻賢←板橋分局督察組組長

60 板橋分局督察組組長 陳枝發←督察室督察員

61 保安警察大隊督察組組長 陳興龍←督察室督察員

62 中和分局防治組組長 劉育辰←中和分局民防組組長

63 中和分局民防組組長 許寮←中和分局保防組組長

64 中和分局保防組組長 何定泉←中和分局勤務指揮中心主任

65 中和分局勤務指揮中心主任 張全禧←中和分局防治組組長

66 秘書室機要股股長 陳洲國←保防科警務正

67 土城分局防治組組長 黃進祥←土城分局民防組組長

68 土城分局民防組組長 李海萍←土城分局防治組組長

69 樹林分局保防組組長 林宏成←樹林分局民防組組長

70 樹林分局民防組組長 王賜鍾←樹林分局保防組組長

71 交通警察大隊秘書室主任 林錦地←交通警察大隊勤務指揮中心主任

72 交通警察大隊勤務指揮中心主任 郭清江←交通警察大隊秘書室主任

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