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    首頁　>　新北市

    禍不單行！廢油回收廠遭鄰居火災波及 漏油污染遭開罰

    中和區連城路518巷內11日發生火災，波及巷內廢油回收廠，導致油槽漏油污染下游河川。（環保局提供）

    中和區連城路518巷內11日發生火災，波及巷內廢油回收廠，導致油槽漏油污染下游河川。（環保局提供）

    2022/05/12 17:12

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市中和區連城路518巷內11日清晨發生火災，波及巷內廢油回收廠，導致油槽漏油污染下游中原溝及新店溪，當日火勢雖立即由消防局撲滅，但當下回收場業者未通知環保局，亦未採取緊急應變措施防止油品流出，遭到環保局依違反水污染防治法告發，最高合併可處1200萬元罰鍰，已限期業者清除及阻斷污染物。

    環保局環保稽查科長曾士豪說，11日上午接獲民眾反映本市中和區中原溝及新店溪有油污污染情形，立即派員前往勘查，稽查人員依民眾報案線索比對水路資料，並從下游至上游搜尋跡證研判，應是當日清晨發生於連城路518巷內的火災事件波及巷內回收廠的油槽漏油所致。

    環保局當日接獲消防局火災通報後，已於該廠周邊緊急設置攔油索，但當下雨勢大且不易全面鋪設相關攔油設備，致部分油品流至側溝內，再由側溝流往中原溝、並流向新店溪，污染情節重大，環保局已依據水污染防治法相關規定依法告發嚴懲，並限期改善。

    曾士豪指出，本案業者未於火災事故發生時，於水污染防治法規定之時限內通報環保局及立即採取緊急應變，導致污染物流向河川造成污染，另現場內貯存設施（油槽），又未於四周設置防止濺溢功能設施，也違反水污染防治法規定，稽查人員已依法告發，最高合併可處1200萬元罰鍰，另環保局也已依水污染防治法第71條第1項規定，限期業者於期限內完成清除及阻斷污染物。

    環保局11日接獲民眾反映中和區中原溝及新店溪有油污污染，溯源找到污染來源。（環保局提供）

    環保局11日接獲民眾反映中和區中原溝及新店溪有油污污染，溯源找到污染來源。（環保局提供）

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