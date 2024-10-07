南投茶博千人品茶會 湧進6萬人次

南投世界茶業博覽會昨天在中興新村操場舉行千人茶會，場面壯觀。（記者佟振國攝）

2024/10/07 05:30

〔記者佟振國、張協昇／南投報導〕南投世界茶業博覽會昨天邁入第二天，下午千人茶會登場，參加民眾精心佈置茶席、茶具、茶點，再準備不同種類的好茶與親朋好友分享，度過假日悠閒時光，而茶博會場人潮比第一天更多，縣府估計達六萬人次。

立法院長韓國瑜，昨也在縣長許淑華陪同下參加千人茶會，並參觀仁愛鄉農會五岳霧芽高山茶館、南投青農館等多個場館，體驗台灣茶的美好滋味。

請繼續往下閱讀...

韓國瑜表示，國家政策不能只看高科技、半導體與股票上市公司，政府涵蓋面要到每個個體，農、漁民、勞工，都要獲得政府關愛與照顧，各行各業都能興旺發展，而十四年來南投茶博會已成為台灣大型農業經濟重要活動，茶對民生不可或缺，縣府幫助茶農推廣南投好茶，推向全國與世界舞台，是非常好的眼光。

至於媒體詢問總統賴清德指出只有七十五歲的中華人民共和國，絕不是將過一一三歲中華民國的祖國之看法，韓國瑜則是避而不答。

此外，韓國瑜昨也參加在南投市三玄宮舉辦的玄天上帝飛昇得道日全國聯合慶典活動，他致詞時說，國泰民安是做人的責任，風調雨順是玄天上帝的責任，社會要好，人和神明都要努力，盼信眾團結起來，在玄天上帝保佑下，努力向上，讓台灣社會愈來愈進步。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法