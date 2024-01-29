南投春節垃圾 初一至初四停收運

南投縣農曆春節初一至初四停收家戶垃圾，年前大型垃圾清運採預約制。（資料照，記者謝介裕攝）

2024/01/29 05:30

〔記者謝介裕／南投報導〕農曆春節在即，南投縣府宣布全縣十三鄉鎮市公所二月十日（大年初一）至十三日（大年初四）統一停止垃圾收運四天，停收期間如有倒垃圾需求，可利用各鄉鎮市清潔隊門口定點服務；大年初五以後，再由各公所依自己轄區需求自行安排相關垃圾清運工作。

停收期間 各地清潔隊定點服務

南投縣環保局以南投市公所為例表示，今年農曆春節假期從二月八日至十四日共七天，南投市公所清潔隊在休假前一天，即二月七日下午五時三十分起，便先安排加收一班次；二月八日正常班；二月九日（除夕）當天從中午十二時三十分起再開始加收一班次。

二月十日（大年初一）至十三日（大年初四）停收四天，二月十四日（大年初五）中午十二時三十分起加班收運垃圾，隔日大年初六即恢復正常收運，且南投市垃圾通APP系統，自二月九日至二月十四日期間暫停服務。

大型垃圾清運 向所在地清潔隊預約

此外，民眾因應寒流來襲，在添加外套等衣物保暖之餘，也陸續在住家展開大掃除工作，縣內十三鄉鎮市公所礙於人力有限，受損或不用的廢冷氣、廢家具、廢冰箱等大型垃圾，無法像一般家戶垃圾讓垃圾車直接在大街小巷清運，全部都要採取預約制，且各公所受理預約時間不一，國家清潔週期間預約登記至二月二日，提醒民眾，家中若有大型垃圾要丟棄，一定要先與住家所在的公所清潔隊洽詢預約。

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