《南投》快篩陽視訊看診 南投10醫院提供

南投縣護理人員正透過視訊診療關懷民眾。（南投縣衛生局提供）

2022/05/13 05:30

〔記者謝介裕、陳鳳麗／南投報導〕南投縣政府公布昨日確診人數三五四例，累計確診人數二二二八例，因應防疫政策改變，縣內有七家診所配合提供兒科視訊診療服務，成人部分有十家醫院、十三家衛生所及四十九家診所提供視訊診療。縣內因有埔里、草屯消潔隊員傳出零星確診案，縣環保局已規畫區域聯防，大鄉鎮支援小鄉鎮人力，環保局也購買快篩試劑，將提供各清潔隊讓隊員在出勤前先快篩。

十三家衛生所、四十九家診所也提供

十家提供快篩陽確診視訊服務的醫院分別是：衛福部南投醫院、南投基督教醫院、埔里基督教醫院、中榮埔里分院、草屯療養院、佑民醫院、曾漢棋醫院、惠和醫院、竹山秀傳醫院、東華醫院。

南投縣衛生局長陳南松指出，中央防疫新指引昨起上路，即「居家隔離、自主防疫或居家檢疫期間，使用家用快篩試劑檢測陽性，且經醫事人員確認，即為確定病例」。若是中重症確診者，八十歲（含）以上或懷孕三十六週，由醫院收治；年齡七十至七十九歲、六十五至六十九歲且獨居者、懷孕三十五週以內，可申請到集中檢疫所安置；無症狀、輕症確診者、年齡在六十九歲（含）以下者，採居家照護。

防疫人力吃緊 衛生局招募志工

防疫新指引上路後，防疫人力吃緊，南投縣衛生局緊急招募志工，協助防疫應變中心處理電話諮詢、轉介、物資發放等工作，意者可撥打報名專線049-2220007。

另因草屯鎮公所清潔隊已有零星隊員確診，環保局正購買快篩試劑，未來將分發給清潔隊，讓隊員在出勤前先快篩，快篩陰性後再出勤。

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